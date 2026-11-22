دبي في 22 نوفمبر/ وام/ أطلقت مؤسسة دبي للمرأة بالتعاون مع جامعة نيويورك أبوظبي، برنامج "المرأة نحو القيادة المستقبلية" بهدف تنمية المهارات المهنية والقيادية للموظفات في المراحل المبكرة من مسيرتهن العملية وإعدادهن للتقدم الوظيفي وتولي مسؤوليات أكبر مستقبلاً بما يواكب تطورات بيئات العمل ومتطلبات المهارات المستقبلية .

وعقد البرنامج بمقر مؤسسة دبي للمرأة، من 16 إلى 19 نوفمبر الجاري في إطار جهود المؤسسة للاستثمار في الكفاءات النسائية بمختلف المراحل الوظيفية من خلال إتاحة فرص تعلم متخصصة تسهم في تعزيز إمكاناتهن المهنية ودعم تطورهن الوظيفي وإسهامهن في التنمية المستدامة.

وتناول البرنامج مجموعة من المحاور التي تجمع بين المهارات المهنية الأساسية والقدرات الشخصية والقيادية من أبرزها استشراف مستقبل العمل وفهم تأثير التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في طبيعة الوظائف والمسارات المهنية والتعرف على التطبيقات العملية لأدوات الذكاء الاصطناعي في تحسين الإنتاجية وإنجاز المهام اليومية بكفاءة. كما يشمل تنمية مهارات التواصل وبناء الثقة بالنفس وتحمل المسؤولية والتأثير الإيجابي في محيط العمل إلى جانب العمل الجماعي وبناء العلاقات المهنية والتعامل مع المواقف والتحديات الوظيفية والمرونة والوعي الذاتي.

واعتمد البرنامج على منهجية تعليمية تفاعلية تمزج بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي من خلال جلسات يقدمها أكاديميون وخبراء متخصصون من جامعة نيويورك أبوظبي وورش عمل ودراسات حالة وأنشطة جماعية وتدريبات تطبيقية على مهارات التواصل والتأثير واتخاذ القرارات.

وتتيح هذه المنهجية للمشاركات التفاعل وتبادل المعرفة مع زميلاتهن من قطاعات ومؤسسات مختلفة والتعرف على نقاط القوة ومجالات التطوير بما يساعدهن على تحديد أولوياتهن المهنية ورسم أهداف واضحة للمرحلة المقبلة والاستفادة من المعارف المكتسبة في التعامل مع متطلبات العمل وتحدياته.