دبي في 22 نوفمبر/ وام/ احتفظ القاربان"زلزال 51" و "KHK 54" بلقبي الشوطين المحلي والمفتوح، على التوالي، في منافسات النسخة الثلاثين من كأس آل مكتوم للتجديف التراثي، التي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أمس في قناة الجداف، بمشاركة 30 قارباً من فئة 30 قدماً.

وجدد القارب «زلزال 51»، المملوك لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وبقيادة النوخذة فهد أحمد المرعي، تفوقه في الشوط المحلي محافظاً على اللقب الذي أحرزه العام الماضي، فيما جاء القارب «جلفار 55»، المملوك لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، وبقيادة النوخذة بدر ناصر الشحي، في المركز الثاني، وحل القارب «الذهب 66»، المملوك لأحمد إبراهيم راشد الغملاسي، وبقيادته، ثالثاً.

وفي الشوط المفتوح، احتفظ القارب البحريني «KHK 54»، المملوك لسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، وبقيادة النوخذة أحمد بن ناصر البوسميط، باللقب، بينما جاء القارب «الزعابي 8»، المملوك لسيف حمد الزعابي، وبقيادة النوخذة طلال سيف حامد الزعابي، في المركز الثاني، وحل القارب «الذهب 65»، المملوك لـ«البوم مارين»، وبقيادة النوخذة أحمد إبراهيم راشد الغملاسي، في المركز الثالث.

وشهدت البطولة مشاركة 30 قارباً، منها 20 قارباً في الشوط المحلي و10 قوارب في الشوط المفتوح، تأهلت إلى السباقات النهائية بعد خوض جولتين تأهيليتين.

وكرمت اللجنة المنظمة القارب «الصاروخ 7»، المملوك للشيخ ناصر بن صقر بن ناصر بن حميد النعيمي، وبقيادة النوخذة سلطان إبراهيم المرزوقي، بعد فوزه بجائزة الفريق المثالي، تقديراً لالتزامه وروحه الرياضية خلال المنافسات.

وقال محمد عبدالله حارب الفلاحي، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، إن كأس آل مكتوم للتجديف التراثي تعد من أبرز بطولات النادي لما تمثله من قيمة رياضية وتراثية، مشيراً إلى أن وصولها إلى نسختها الثلاثين يعكس مكانتها الراسخة، ويؤكد استمرار الجهود الرامية إلى المحافظة على رياضة التجديف التراثي وتعزيز حضورها لدى الأجيال.