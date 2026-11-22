الشارقة في 22 نوفمبر/ وام/ توّج الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة كلباء الفارس الإماراتي سعيد محمد المازمي بجائزة لونجين كلباء الكبرى في ختام فعايات بطولة كلباء الدولية لقفز الحواجز في نسختها الرابعة من فئة الثلاث نجوم 2026.

نظم البطولة نادي الشارقة للفروسية والسباق ضمن مهرجان الشارقة كلباء الثامن للفروسية، وجرت فعالياتها على الميدان الرملي بشاطىء كلباء، من 19 إلى 22 نوفمبر الجاري بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية واتحاد الإمارات للفروسية والسباق وهي البطولة الدولية الرابعة لقفز الحواجز التي تقام فعالياتها على شاطىء مدينة كلباء.

وشهد منافسات الختام وتتويج الفائزين بألقاب البطولة الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة خورفكان والشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي رئيس نادي الشارقة للفروسية رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشارقة كلباء الثامن للفروسية رئيس البطولة إلى جانب عدد من الضيوف وجمهور كبير.

وعقب مراسم تتويج الفائزين في منافسة الجائزة الكبرى للبطولة أثنى الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي على نجاح بطولة كلباء وما تشهده من تطور خلال دوراتها الدولية التي انطلقت عام 2023 وما تحققه من نتائج متقدمة وفوائد ميدانية للفارسات والفرسان المشاركين وقدم شكره للجهات الراعية واللجان المنظمة للبطولة، مشيرا إلى أن مراكز الصدارة والنتائج المتقدمة نالها مستحقوها ولكل مجتهد نصيب متمنيا التوفيق لجميع فارسات وفرسان قفز الحواجز في مشاركاتهم القادمة. ٍ

وجاءت منافسة الجائزة الكبرى لبطولة كلباء الدولية لقفز الحواجز 2026 بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز وصمم مسارها بحواجز بلغ إرتفاعها 1.50 متر وتنافس فيها 21 فارسة وفارس وانفرد الفارس سعيد محمد المازمي بالأداء النظيف مع الجواد "باسيون في دي دونخوف" دون خطأ في الجولة الرئيسة ليعلن عن نفسه مبكراً بطلاً للقب البطولة وتوّج بالمركز الثاني الفارس حميد عبد الله المهيري مع الجواد "مينتوس" ومن بعده توّج بجائزة المركز الثالث الفارس سالم أحمد السويدي على صهوة الجواد "جازي ديس دامس كار" وتواصلت المراكز المتقدمة التي أحرزها فرسان الإمارات في منافسة الجائزة الكبرى المركز الخامس وأحرزه الفارس عمر عبد العزيز المرزوقي مع "بياريتز زد" وجائزة المركز السادس وأحرزتها الفارسة نادية عبد العزيز تريم مع الفرس "غابريل سولهيور".

ونال الفارس السوري محمد فادي الزبيبي بصحبة جواده "شاكنتو بلو بي اس" جائزة المنافسة قبل الأخيرة من فئة الثلاث نجوم في بطولة كلباء الدولية لقفز الحواجز 2026 وجاءت بمواصفات المرحلتين وأكمل الزبيبي المرحلة الثانية في زمن بلغ 32.13 ثانية وصمم مسار المنافسة بحواجز بلغ ارتفاعها 1.40 متر برعاية مجلس الشارقة الرياضي وتنافس فيها 29 فارسة وفارس وعبر المرحلتين 4 منهم دون خطأ ونال جائزة المركز الثاني الفارس المصري عبد الرحمن إكرام مع الفرس "بي كلفارا" وبزمن 32.73 ثانية وعاد الفارس الإيطالي سيمون كواتا إلى منصة التتويج لاستلام جائزة المركز الثالث بعد إكماله المرحلة الثانية على صهوة الفرس "أوول ستار زد" في زمن 35.11 ثانية ونال جائزة المركز الرابع الفارس الإماراتي الشاب محمد سعيد الغرير مع الفرس "عروبا آيلاند".

و بتوقيع الفارس الإماراتي محمد ماجد العواني أختتمت الإنتصارات في منافسات البطولة الدولية من فئة النجمة الواحدة والتي تزامنت فعالياتها مع الحدث الرئيس بطولة كلباء الدولية لقفز الحواجز 2026 وجاء فوز العواني مع الجواد "دولين باي أولد" بزمن 27.25 ثانية في منافسة المرحلتين وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 1.25 متر وتنافس فيها 59 فارسة وفارس وأنهى 9 منهم المرحلتين دون خطأ وحاز جائزة المركز الثاني الفارس الإماراتي أيضاً محمد سلطان اليحيائي مع "سير دو فراغنيو" بزمن المرحلة الثانية 27.79 ثانية وجائزة المركز الثالث نالها الفارس السوري حمزة جمال المحاميد مع الجواد "كسالاتو" والزمن 27.85 ثانية.

و في جائزة كلباء للسرعة من جولة واحدة اختتمت فعاليات اليوم الثالث لبطولة كلباء الدولية لقفز الحواجز 2026 وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 1.20 متر وقبل تحدياتها 10 من الفارسات والفرسان وبحسب أفضلية الزمن توّجت بجائزة المركز الأول الفارسة البريطانية لافينيا إكسلستون مع الفرس "كريستينا 16" مسجلة 42.64 ثانية ونال جائزة المركز الثاني الفارس السوري هشام غريب مع الجواد "باري ـ بلو" والزمن 42.98 ثانية في حين ذهبت جائزة المركز الثالث إلى الفارس الليبي محمد المزوغي على صهوة الفرس "إلكي" والزمن 45.72 ثانية.