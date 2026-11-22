العين في 22 نوفمبر/ وام/ عقدت جامعة الإمارات العربية المتحدة، ضمن فعاليات الدورة الـ17 من مهرجان العين للكتاب جلسة حوارية بعنوان "قيم زايد في بناء فكر أجيال الإمارات"، قدمتها المستشارة الأسرية والاجتماعية موزة القبيسي، واستعرضت خلالها المنهج الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في بناء الإنسان الإماراتي، ودور القيم الوطنية في تشكيل وعي الأجيال وتعزيز انتمائها وهويتها.

وأكدت القبيسي أن مشروع الشيخ زايد، طيب الله ثراه، الحضاري لم يقتصر على تأسيس الدولة وتطوير بنيتها التحتية، بل ارتكز على بناء الإنسان فكرياً وأخلاقياً، باعتباره أساس التنمية والتقدم، موضحة أن القيم التي غرسها في المجتمع الإماراتي شكلت منظومة متكاملة أسهمت في ترسيخ الاستقرار والتسامح والتعايش، ومكنت الدولة من تحقيق حضور عالمي متميز.

وتناولت الجلسة أربع قيم رئيسة جسدت جوهر رؤية الراحل الكبير الشيخ زايد وهي الحكمة والاحترام والاستدامة وتنمية الإنسان، والتي شكلت محاور “عام زايد” 2018، بالتزامن مع الذكرى المئوية لميلاده طيّب الله ثراه.

واستعرضت القبيسي تجربتها في نقل هذه القيم إلى الأجيال الجديدة، من خلال مبادرة زايد القائد"، التي شارك فيها 88 طالباً وطالبة من مختلف إمارات الدولة، إلى جانب مؤلفها حول إستراتيجية الشيخ زايد في بناء الإنسان، الذي تُرجم إلى الإنجليزية بدعم من أكاديمية سيف بن زايد.