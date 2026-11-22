العين في 22 نوفمبر/وام/ تطرح الدورة 17 من مهرجان العين للكتاب نحو 90 فعالية موجهة للطفل والأسرة لتغدو منصة تفاعلية متكاملة تعج بحركة الصغار وحماسهم.

وتبرز "واحة الأطفال"، المنظمة بالتعاون مع "صندوق الوطن"، واحدة من محطات الجذب الرئيسة، إذ تخلق الورش التفاعلية وجلسات القراءة الموجهة للناشئة مزيجاً ممتعاً يجمع بين فنون الحكاية واستخدام التقنيات الحديثة.

تمتد الفعاليات والبرامج الموجهة للمؤسسات التعليمية لتطوي مسافات المكان وتصل بالبهجة والمعرفة إلى أوسع شريحة ممكنة من الطلبة في مدارسهم. هذا الحضور الطفولي العفوي يجعل المهرجان أشبه بحديقة غنّاء تتفتح فيها براعم الفضول المعرفي.

وتأتي هذه الجهود المتكاملة تجسيداً لرسالة مركز أبوظبي للغة العربية الرامية إلى ترسيخ ثقافة القراءة وغرس الوعي والثقافة في وجدان الأطفال والناشئة .