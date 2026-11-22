أبوظبي في 22 نوفمبر/وام/ حذّرت شرطة أبوظبي أفراد المجتمع من الوقوع ضحية الإعلانات والروابط الإلكترونية الوهمية التي يروّج لها محتالون عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية، بشأن تأجير وبيع الدراجات النارية وحجز الاستراحات والعزب، مستغلين الإقبال المتزايد على الأنشطة والفعاليات البرية والترفيهية خلال موسم الشتاء، بهدف استدراج الضحايا والاستيلاء على أموالهم وبياناتهم الشخصية والمصرفية بطرق احتيالية.

وأوضحت أن المحتالين يلجأون إلى نشر إعلانات مضللة تتضمن عروضاً وأسعاراً مغرية لتأجير الدراجات النارية والاستراحات والعزب أو بيع الدراجات النارية، وإرفاق روابط إلكترونية وهمية توهم الجمهور بأنها مواقع رسمية للحجز والدفع، إلى جانب مطالبتهم بتحويل مبالغ مالية مقدماً لتأكيد الحجوزات أو إتمام عمليات الشراء، داعيةً الجمهور إلى ضرورة التحقق من مصداقية الإعلانات والروابط الإلكترونية، والتعامل مع الجهات والشركات المرخصة والمعتمدة.

وأكدت أهمية عدم الضغط على الروابط المجهولة أو المشبوهة، وتجنب تحويل الأموال إلى حسابات غير موثوقة، وعدم مشاركة البيانات الشخصية والمصرفية أو رموز التحقق مع أي جهة غير معتمدة، مشددةً على ضرورة توخي الحيطة والحذر من العروض الوهمية التي تستهدف الراغبين في الاستمتاع بالأنشطة الشتوية، وتعزيز الوعي بأساليب الاحتيال الإلكتروني للوقاية من مخاطره.

ودعت أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن محاولات الاحتيال الإلكتروني والممارسات المشبوهة عبر خدمة «أمان» على الرقم 8002626، أو من خلال الرسائل النصية على الرقم 2828، بما يسهم في تعزيز الأمن الرقمي وحماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية.