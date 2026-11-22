دبي في 22 نوفمبر/وام/ توّج فريق «بلاك فويلز» النيوزيلندي بلقب جولة دبي من بطولة «سيل جي بي» للإبحار الشراعي للمرة الثالثة على التوالي، بعد فوزه في السباق النهائي على الفريق الأسترالي «بونز فلاينج روز»، ليحقق أول انتصاراته في موسم 2026.

وجاء الفريق الإسباني «لوس جالوس» في المركز الثالث، فيما حل السويدي «أرتيميس» رابعاً، بعد منافسات السباق النهائي الذي جمع الفرق الأربعة المتأهلة.

وضمن «بلاك فويلز» تأهله إلى النهائي بعد فوزه في السباق الأخير من منافسات المجموعات، قبل أن يستفيد في السباق الحاسم من العقوبات التي فرضت على فريقي «أرتيميس» و«لوس جالوس» بسبب الانطلاق المبكر، ليحافظ على الصدارة حتى خط النهاية، ويحصد جائزة المركز الأول البالغة 400 ألف دولار أمريكي.

وحصل الفريق الأسترالي على 240 ألف دولار، مقابل 160 ألف دولار للفريق الإسباني، فيما أنهى «أرتيميس» المنافسات في المركز الرابع.

وفي المقابل، أخفق فريق «إيميريتس جي بي آر» البريطاني، في التأهل إلى نهائي الجولة، ليخرج من المنافسة على الدفاع عن لقبه، فيما بقيت بطاقة التأهل الأخيرة إلى نهائي الموسم مفتوحة بين عدد من الفرق، من بينها الفريق الأمريكي.

وتتجه المنافسات إلى أبوظبي، التي تستضيف الجولة الختامية من موسم 2026 خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبلة، حيث تتحدد قائمة الفرق المتأهلة إلى نهائي الموسم، ويتنافس المتأهلون على الجائزة الكبرى وتبلغ مليوني دولار أمريكي.