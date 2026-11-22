روما في 22 نوفمبر/وام/ توقعت المفوضية الأوروبية تراجع عجز الموازنة الإيطالية إلى 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026، مقابل 3.1% في عام 2025، وفقا لتوقعاتها الاقتصادية للخريف.

وذكرت المفوضية أنه في حال تحققت هذه التقديرات فإن العجز سينخفض إلى ما دون الحد الأوروبي البالغ 3%، ما يتيح لإيطاليا الخروج من إجراءات العجز المفرط المفروضة عليها.

غير أن المفوضية توقعت ارتفاع العجز إلى 3.5% في عام 2027، عقب طلب الحكومة الإيطالية تفعيل بند الاستثناء الوطني في ميثاق الاستقرار والنمو، لإتاحة إنفاق إضافي على الاستثمارات في قطاعي الطاقة والدفاع.

ورفعت المفوضية تقديراتها لنمو الاقتصاد الإيطالي خلال العام الجاري إلى 1%، مقارنة بتوقعاتها السابقة البالغة 0.5%، فيما توقعت نموا بنسبة 0.7% في 2027، مقابل 0.6% سابقا، على أن يصل النمو إلى 0.8% في 2028.

وفيما يتعلق بالتضخم، رجحت المفوضية تسجيل إيطاليا معدلا سنويا يبلغ 3.4% في 2026 و3.1% في 2027، مقارنة بـ3.2% و3.1% على التوالي في منطقة اليورو.

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