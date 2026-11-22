لاميا (اليونان) في 22 نوفمبر/وام/ أحرز الفارس أريتي باتسيو، على صهوة "سالامون إيكتوراس" لقب الجولة التاسعة من سلسلة سباقات قرية الإمارات العالمية للقدرة في السباق الرئيس لمسافة 140 كيلومتراً.

أقيم الحدث أمس في منطقة لاميا بجمهورية اليونان، على 5 مراحل، وتم تنظيم السباق الرئيسي بشراكة بين قرية الإمارات العالمية للقدرة وEIEV PULSE، واتحاد اليونان للفروسية، بإشراف الاتحاد الدولي، وتزامنت معه 5 سباقات تراوحت ما بين 100 و120 كيلومتراً.

وحصدت ماريا لوانا روسي، على صهوة "زاجيرا" لقب السباق الدولي لمسافة 120 كيلومتراً، وحققت الفارسة سافينا ماريا ثيودو، على صهوة "أزيرا" لقب السباق الدولي لمسافة 100 كلم.

في حين حصدت الفارسة صوفيا فيليلي، لقب السباق الدولي لمسافة 100 كلم، على صهوة "هيفا" بعد منافسة كبيرة على المركز الأول.

وتوج الفائزين مهرة علي الشايع القائم بالأعمال لدي سفارة دولة الإمارات باليونان، ولارا صوايا المديرة التنفيذية للتسويق والرعاية بالقرية وEIEV PULSE، وعمدة لاميا.