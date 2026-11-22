دبي في 22 نوفمبر/وام/ عززت دبي مكانتها بين أبرز الوجهات الرياضية العالمية، مستندة إلى منظومة متكاملة تجمع بين البنية التحتية المتطورة، والابتكار الرقمي، والخبرات التنظيمية المتخصصة، وجودة الحياة، ما مكنها من استقطاب نخبة من الرياضيين العالميين للإقامة والتدريب، فضلا عن استضافة كبرى البطولات والمؤتمرات الرياضية الدولية.

وتطور حضور دبي على الساحة الرياضية العالمية من استضافة المنافسات، إلى توفير بيئة متكاملة للرياضيين والاتحادات والمؤسسات والشركات العاملة في القطاع الرياضي، بما يدعم الاستثمار، وتبادل الخبرات، وتطوير صناعة الرياضة.

وتعكس قائمة الرياضيين الذين اختاروا دبي مقراً للإقامة حجم الثقة التي تحظى بها الإمارة، إذ يقيم فيها على سبيل المثال لاعب التنس الروسي كارين خاشانوف، المصنف سابقاً ضمن العشرة الأوائل عالمياً، ونجم الريشة الطائرة الدنماركي فيكتور أكسلن الذي اتخذ من مجمع ند الشبا الرياضي مقراً لتدريباته ونجم رياضة الكريكت السابق الأسترالي بريت لي، ونجمة التنس الهندية السابقة سانيا ميرزا، وبطل الملاكمة البريطاني السابق أمير خان، إضافة إلى نجم كرة القدم الإسباني السابق أندريس إنييستا الذي انتقل للعيش في الإمارة وبدأ فيها مسيرته التدريبية مع نادي غلف يونايتد.

ولا يقتصر حضور نجوم الرياضة على المقيمين في الإمارة، إذ تستقطب دبي بصورة مستمرة أبرز الرياضيين العالميين للمشاركة في البطولات والملتقيات والمؤتمرات الرياضية، وفي مقدمتها القمة العالمية للرياضة، وبطولات سوق دبي الحرة للتنس، وبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك للغولف، وكأس دبي العالمي للخيول، وبطولات موانئ دبي العالمية للغولف، وسباعيات دبي للرجبي، وماراثون دبي، إضافة إلى بطولات البادل، والرياضات القتالية، والسباقات البحرية، وسباقات الدراجات.

وتضم أجندة دبي الرياضية لموسم 2026-2027 أكثر من 500 فعالية رياضية متنوعة، بينها أكثر من 80 بطولة دولية، تشمل منافسات احترافية وجماهيرية ومجتمعية، يتم تنظيمها بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي والجهات المنظمة والمؤسسات الرياضية والقطاع الخاص.

وترتكز قدرة دبي على تنظيم هذا العدد الكبير من الفعاليات على منظومة متقدمة من الكفاءات الوطنية والخبرات المتخصصة في التخطيط والتنظيم وإدارة المنافسات، والتنسيق مع الاتحادات الدولية والرياضيين والرعاة، إلى جانب الإشراف على الجوانب الفنية واللوجستية والإعلامية، وتوفير خدمات الأمن والسلامة، والنقل، والإقامة، واستقبال الوفود والجماهير.

وتتكامل هذه الخبرات مع شبكة واسعة من المنشآت الرياضية الحديثة متعددة الاستخدامات، تضم مجمع حمدان بن محمد الرياضي، وكوكاكولا أرينا، ومجمع ند الشبا الرياضي، وملاعب الغولف، ومضمار ميدان، ومضمار دبي أوتودروم، إضافة إلى المنشآت والمرافق البحرية، بما يتيح استضافة مختلف الرياضات وفق أعلى المعايير الدولية.

وفي مجال الابتكار، تواصل دبي توظيف الحلول الرقمية لتعزيز تجربة المشاركين والجمهور، حيث أطلق مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع هيئة دبي الرقمية، تقويم الفعاليات الرياضية لموسم 2026-2027 عبر تطبيق «دبي الآن»، الذي يوفر معلومات متكاملة عن أكثر من 500 فعالية، بينها أكثر من 80 بطولة دولية، بما يسهل على السكان والزوار الاطلاع على مواعيد المنافسات، ومواقعها، وإجراءات التسجيل والمشاركة.

ويمتد أثر القطاع الرياضي في دبي إلى العديد من القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها السياحة، والضيافة، والنقل، والتسويق، والإعلام، وإدارة المنشآت، إلى جانب مجالات التكنولوجيا، وتحليل البيانات، والإدارة الرياضية، وتنظيم الفعاليات، بما يعزز مساهمة الرياضة في اقتصاد الإمارة، ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والنمو.

وأكد عيسى محمد شريف المرزوقي، مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، أن المكانة التي حققتها دبي في القطاع الرياضي جاءت ثمرة رؤية متكاملة جعلت الرياضة جزءاً أساسياً من منظومة التنمية وجودة الحياة، وأسهمت في توفير بيئة جاذبة لاستضافة البطولات والفعاليات الدولية، بالتوازي مع تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة النشاط البدني.

وأضاف أن مجلس دبي الرياضي يواصل العمل على توسيع قاعدة المشاركة الرياضية من خلال أجندة تضم أكثر من 500 فعالية، بينها أكثر من 300 فعالية مجتمعية، بما ينسجم مع مستهدفات استراتيجية دبي الرياضية حتى عام 2033.

من جانبه، أكد سايمون كوركيل، الرئيس التنفيذي لشركة «فالكون وشركاه» والمدير التنفيذي لبطولة «هيرو دبي ديزرت كلاسيك» للغولف، أن دبي عززت مكانتها الدولية في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى بفضل بنيتها التحتية المتطورة، وخدماتها التنظيمية، وقدرتها على استقطاب أبرز الرياضيين والنجوم في مختلف الألعاب.

وأوضح أن أثر هذه الفعاليات يتجاوز الجانب الرياضي ليشمل الاقتصاد، والسياحة، والإعلام، وتعزيز الحضور الدولي لدبي، فضلاً عن إثراء تجربة السكان والزوار.

بدوره، أكد محمد حارب، المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، أن دبي تمتلك خبرات متراكمة في تنظيم واستضافة البطولات الرياضية الدولية، تستند إلى بنية تحتية متكاملة، وكوادر تنظيمية مؤهلة، وقدرة على تلبية متطلبات مختلف الرياضات.

وقال إن هذه المقومات عززت ثقة الاتحادات والمؤسسات الرياضية الدولية في دبي، ورسخت مكانتها وجهة عالمية لاستضافة البطولات واستقطاب الفرق والرياضيين من مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى أن استضافة منافسات بطولة العالم للزوارق السريعة «إكس كات» نموذج لحضور الإمارة المتنامي على خريطة الرياضات البحرية الدولية، وتجسيد لنجاح رؤيتها في توظيف الرياضة والابتكار لتعزيز التنمية المستدامة وترسيخ تنافسيتها العالمية.