الظفرة في 22 نوفمبر/وام/ تصدر محمد عبدالله مبارك محمد المنصوري مسابقات التلواح للصيد بالصقور لفئة الناشئين، التي نظمها نادي أبوظبي للصقارين مساء أمس في مدينة غياثي بمنطقة الظفرة، بدعم ورعاية ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بمشاركة 64 متسابقا.

وحقق المتسابق سويد مبارك بطحان المنصوري المركز الثاني، وعيد خزام راشد المنصوري المركز الثالث، بعد منافسات قوية على المراكز الأولى.

وأكد نادي أبوظبي للصقارين أن سباقات الناشئين في منطقة الظفرة تهدف إلى تعزيز الموروث الوطني لدى الأجيال الجديدة، وتعريفهم بأصالة الصيد بالصقور، وغرس قيمها ومفاهيمها في نفوسهم منذ الصغر، بما يضمن استدامة هذا الموروث الوطني العريق جيلاً بعد جيل.