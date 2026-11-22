العين في 22 نوفمبر /وام/ أشاد ناشرون مشاركون في مهرجان العين للكتاب 2026، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، في دورته الـ17تحت شعار "واحة الحكايات" ويختتم غدا بتوجيهات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، بتخصيص منحة بقيمة 2.5 مليون درهم لاقتناء الكتب من دور النشر المشاركة في المهرجان، بهدف إثراء مكتبات منطقة العين والمؤسسات التعليمية والثقافية بإصدارات متنوعة.

وأكد الناشرون أن المبادرة تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بدعم صناعة النشر وتعزيز ثقافة القراءة، وتمثل حافزاً لدور النشر على مواصلة إنتاجها المعرفي وتوسيع انتشار إصداراتها، فضلًا عن تعزيز التعاون بينها وبين المؤسسات التعليمية والثقافية، ما يتيح وصول الكتب إلى شرائح أوسع من المجتمع.

وأشاد سيف راشد الجابري، مؤسس دار سيف الجابري للطباعة والنشر والتوزيع، بالمبادرة، مؤكداً أنها تجسد استمرار نهج الدعم الثقافي الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتمثل إسناداً مادياً ومعنوياً للناشرين والكتّاب. وأوضح أن المنحة تشجّع دور النشر على استقطاب المزيد من المؤلفين والباحثين، وتعزّز انتشار الإبداعات الإماراتية، فضلاً عن توسعة نطاق التعاون مع المؤسسات التعليمية والثقافية، ما يسهم في استدامة الإنتاج المعرفي وإثراء المكتبات بالإصدارات المحلية.

بدورها قالت الدكتورة عائشة علي الغيص، مؤسس دار ظبي للنشر والتوزيع:" تعكس هذه المبادرة التي تأتي امتداداً لإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيّان، طيّب الله ثراه، الذي آمن بأهمية الثقافة والمعرفة بوصفها ركائز لبناء الدولة، والمجتمع، حرص القيادة الرشيدة على دعم قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، وتعزيز المشهد الثقافي وتُظهر مدى الاهتمام الكبير بدعم صناعة النشر، واستدامة قدرته على المنافسة ودعم صناعة المعرفة إثراءً لحاضر ومستقبل الأجيال".

وأكد أحمد عبد الفتاح، مدير دار جسر الكلمات للنشر والتوزيع، أن المنحة تسهم في توفير حوافز مهمّة ونوعية للناشرين ليتوسّعوا بأنشطتهم ويتعاقدوا مع المزيد من المؤلفين لإصدار كتب، وعناوين جديدة في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن استمرار المبادرات الداعمة يمنح الناشرين الثقة في مستقبل القطاع، ويساعدهم على مواجهة التحديات، ويشجعهم على مواصلة المشاركة في معارض الكتب داخل الدولة وخارجها.

وقال محمد رضوان، من دار السعادة للنشر والتوزيع، إن مثل هذه المبادرات تساعد دور النشر على الاستمرار، وتحافظ على مكانة الكتاب في الثقافة العربية، مشيراً إلى أن اقتناء الإصدارات لمصلحة المؤسسات التعليمية والثقافية يتيح وصولها إلى شرائح أوسع من القراء والطلبة والباحثين، ويعزّز التعاون بين الناشرين، والمدارس، والجامعات، والمكتبات.

وفي السياق ذاته، ثمّن الناشر إيهاب الرفاعي، مالك ومدير دار نيو أزبكية للنشر المبادرة، مؤكداً أنها تعكس اهتمام دولة الإمارات بدعم الثقافة والكتاب، وحرصها على وصول الإصدارات إلى المؤسسات التعليمية، بما فيها المدارس والجامعات في منطقة العين. وأوضح أن دور النشر تقدّر ما تحظى به معارض الكتب في الدولة من دعم مادي ومعنوي، وهو أمر يشجّع الناشرين على مواصلة المشاركة في الفعاليات الثقافية، مشيراً إلى أنّ المنح المخصصة لاقتناء الكتب تساعد دور النشر على الاستمرار في نشاطها، وتكتسب أهمية خاصة بالنسبة إليه في مواصلة اقتناء الكتب القديمة، والنادرة، وإتاحتها للقراء، والباحثين.

ويواصل (مهرجان العين للكتاب) فعاليات دورته السابعة عشرة بمشاركة 230 جهة عارضة، مقدماً برنامجاً ثقافياً ومعرفياً متنوعاً يشمل الجلسات الحوارية وحفلات توقيع الكتب والأنشطة الإبداعية والفعاليات الموجهة إلى مختلف الفئات العمرية.

يأتي تنظيم المهرجان في إطار جهود مركز أبوظبي للغة العربية لتعزيز حضور اللغة العربية، ودعم صناعة النشر والإنتاج المعرفي، وترسيخ ثقافة القراءة، انسجاماً مع توجهات دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي الرامية إلى تطوير المشهد الثقافي، وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً رائداً للثقافة والمعرفة.