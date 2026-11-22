العين في 22 نوفمبر/وام/ احتفل (مهرجان العين للكتاب) الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، باليوم الوطني لسلطنة عُمان الشقيقة من خلال عروض فنية تراثية استقطبت اهتمام زوار الحدث بدورته السابعة عشرة، التي تقام تحت شعار "واحة الحكايات" وتختتم غدا.

وشهدت أروقة المهرجان عروضاً للفنون الشعبية العُمانية، قدّمتها إحدى الفرق التراثية، في مشهد عكس جانباً من الموروث الفني العُماني وسط تفاعل كبير من زوار المهرجان ما أضفى عليه طابعاً احتفالياً إذ حرص عدد كبير منهم على متابعتها وتوثيقها بالصور ومقاطع الفيديو.

جاء الاحتفاء باليوم الوطني العماني، الذي يصادف 20 من نوفمبر، تعبيراً عن عمق العلاقات الأخوية والروابط التاريخية والثقافية التي تجمع دولة الإمارات وسلطنة عُمان الشقيقة وعكس حرص المهرجان على تنويع أنشطته الثقافية والفنية، وإبراز الفنون التراثية الخليجية، وتعزيز التواصل الثقافي بين شعوب المنطقة، وإتاحة الفرصة أمام الزوار للتعرف إلى جوانب من التراث العُماني.