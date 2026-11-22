الفجيرة في 22 نوفمبر /وام/ حصدت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية الاعتماد البلاتيني العالمي «الإنسان أولاً» ، الممنوح من منظمة (انسبايرينج إن ورك بليس) البريطانية وذلك تماشياً مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تعزيز جودة الحياة الوظيفية وتطوير بيئات العمل الحكومية، لتصبح أول جهة على مستوى الشرق الأوسط تنال هذا الاعتماد، محققةً واحدة من أعلى النتائج المعلنة عالمياً.

وسجلت المؤسسة نتيجة إجمالية بلغت 97 نقطة من أصل 100، متجاوزةً الحد الأدنى للاعتماد البلاتيني البالغ 90 نقطة، فيما حققت 97.3 نقطة في مؤشر الإيمان بالمؤسسة، و97.3 نقطة في مؤشر الانتماء المؤسسي، ما أهلها للتصنيف ضمن فئة «الملهمون» ، التي تجمع بين أعلى مستويات المؤشرين وفق مصفوفة التقييم العالمية.

وأكد سعادة المهندس علي محمد قاسم، مدير عام مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وحرص سموهما على الاستثمار في الكفاءات البشرية وتوفير بيئة عمل حكومية محفزة على الإبداع والتميز، مشيراً إلى أن هذا التقدير العالمي يجسد نجاح جهود المؤسسة في تطوير منظومة العمل وتعزيز مشاركة الموظفين في مسيرة التطوير المؤسسي.

وأضاف سعادته أن حصول المؤسسة على الاعتماد البلاتيني يعكس ثقة موظفينا واعتزازهم بالانتماء إليها، وهو إنجاز نفخر بأنه تحقق بمشاركتهم، ويمنحنا دافعاً لمواصلة الاستثمار في قدراتهم وتطوير تجربتهم الوظيفية، بما ينعكس إيجاباً على كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة.

يعتمد التقييم على منهجية كومباس العالمية التي تقيس ستة محركات رئيسية تشمل الغاية والثقافة المؤسسية، والقيادة والتواصل، وصوت الموظف، والشمولية والانتماء، والرفاه الوظيفي، والمجتمع والاستدامة، من خلال استبيان مستقل لآراء الموظفين يضمن سرية الإجابات وحيادية النتائج.

ويعزز هذا الاعتماد حضور المؤسسة على خارطة التميز المؤسسي العالمية، ويؤكد فاعلية ممارساتها في إدارة الموارد البشرية وفق المعايير الدولية، بما يدعم استدامة الأداء والتطوير المؤسسي.