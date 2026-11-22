أبوظبي في 22 نوفمبر/ وام/ احتفت جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو 2026 بنخبة الرياضيين والأكاديميات والمؤسسات الداعمة، خلال احتفالية السجادة الحمراء في نسختها الحادية عشرة التي أقيمت في “مبادلة أرينا” بمدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي، احتفاءً بإنجازات موسم 2026.

شهد الحفل تكريم ستة من أبرز الرياضيين الإماراتيين الذين تألقوا خلال الموسم الحالي حيث فازت غياهيب الراشدي بجائزة أفضل لاعبة إماراتية تحت 16 عاماً، فيما نال فهد سعود الظاهري جائزة أفضل لاعب في الفئة نفسها.

وفي فئة تحت 18 عاماً، توجت زينب محمد راشد المنصوري بجائزة أفضل لاعبة إماراتية، بينما حصل سيف عيسى البلوشي على جائزة أفضل لاعب إماراتي.

وفي فئة الكبار، نالت أسماء الحوسني جائزة أفضل لاعبة إماراتية بعد موسم حافل بالألقاب القارية والعالمية، فيما توج خالد محمد الشحي بجائزة أفضل لاعب إماراتي، عقب إحرازه ذهبيات أبرز الاستحقاقات الدولية، إضافة إلى فوزه بذهبية الحزام الأسود لوزن 62 كجم في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

وأكد سعادة عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة، رئيس الاتحاد الآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، أن الدعم والرعاية اللذين تحظى بهما الرياضة من القيادة الرشيدة

رسّخت مشروعاً رياضياً متكاملاً تتواصل ثماره في الإنجازات التي يحققها أبناء وبنات الإمارات، وتطور المؤسسات الرياضية، واتساع قاعدة الممارسين.

وقال إن حصيلة الموسم تؤكد أن القيمة الحقيقية للإنجازات لا تقاس بعدد الميداليات فقط، وإنما بما تعكسه من تطور مستدام لرياضة الجوجيتسو في الدولة، مشيراً إلى أن الأبطال الذين يعتلون منصات التتويج القارية والعالمية نتاج منظومة متكاملة تبدأ باكتشاف المواهب، مروراً بالتأهيل وصقل المهارات، وصولاً إلى المنافسة على أعلى المستويات.

وأضاف أن جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو تمثل منصة لتقدير التميز الرياضي، وتكافئ الالتزام والعمل المتواصل، وتسهم في تحفيز الأكاديميات والرياضيين حول العالم على الارتقاء بمستوياتهم، وتعزز مكانة أبوظبي باعتبارها محطة رئيسية في مسيرة أبطال الجوجيتسو.

وعلى صعيد الأكاديميات في جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو، واصلت أكاديمية «كوماندو جروب» هيمنتها بحصد ثلاث جوائز لأفضل أكاديمية دولية في فئات الهواة والأساتذة والمحترفين، فيما فازت أكاديمية «غرايسي باها إنترناشيونال» بجائزة أفضل أكاديمية دولية لفئة الناشئين.

وامتدت الجوائز لتشمل أفضل الرياضيين على مستوى القارات، حيث توج تيلمو كاسترو بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، وريكي باتشون بجائزة أفضل لاعب في أوقيانوسيا، وبولينا تيتارينكو بجائزة أفضل لاعبة في أوروبا، فيما حصل ماتيوس لونا على جائزة أمريكا الشمالية والوسطى، ونال فيليبي بيزيرا جائزة أفضل لاعب في أمريكا الجنوبية.

وفي الجوائز الفردية، فاز غابرييل بيريرا دا روزا بجائزة أفضل لاعب صاعد، وتوج تياغو ماركيز بجائزة أفضل لاعب في فئة الأساتذة (1)، فيما حصلت ساباثا سانتوس على جائزة أفضل لاعبة للحزامين البني والأسود.

وكان فيليبي بيزيرا من أبرز المكرمين في الحفل، بعدما جمع بين جائزتي أفضل لاعب في أمريكا الجنوبية وأفضل لاعب للحزام الأسود، تأكيداً لتفوقه على المستويين القاري والدولي خلال الموسم.

و شهد الحفل أيضا تكريم المؤسسات والجهات الداعمة لمسيرة اتحاد الإمارات للجوجيتسو وبرامجه إلى جانب تكريم عدد من الكوادر التي أمضت 15 عاماً في خدمة رياضة الجوجيتسو، تقديراً لإسهاماتها في تطوير اللعبة وتعزيز استدامة مسيرتها.