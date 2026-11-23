أبوظبي في 23 نوفمبر / وام / أكد معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، اهتمام شرطة أبوظبي بدعم الرياضة الشرطية، وتطوير القدرات البدنية والمهارية لمنتسبيها، وتعزيز ثقافة التميز والتنافس الإيجابي، مشيرا إلى أن الإنجازات الرياضية تمثل ثمرة للجهود المتواصلة في التدريب والتأهيل، وتسهم في رفع مستوى الجاهزية والكفاءة المهنية للكوادر الشرطية.

جاء ذلك خلال استقبال معاليه فريق شرطة أبوظبي المتوج بدرع بطولات الفنون القتالية الشرطية لعام 2026، تقديرا لإنجازهم الرياضي المتميز بعد تصدرهم الترتيب العام وحصولهم على أعلى مجموع من النقاط في البطولات الرياضية الشرطية للفنون القتالية، حيث أشاد معاليه بالمستويات المتقدمة التي قدمها الفريق وروح التنافس والإصرار التي أسهمت في تحقيق هذا التتويج، والذي يعكس الرعاية المستمرة لمنظومة الرياضة الشرطية.

وثمن معاليه جهود اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، مشيدا بتفانيهم وحرصهم على تمثيل شرطة أبوظبي بصورة مشرفة في مختلف المنافسات، وحثهم على مواصلة العطاء والمحافظة على المكتسبات الرياضية وتحقيق المزيد من الإنجازات في المحافل المحلية والدولية.

ويأتي هذا التتويج امتدادا لسلسلة من النجاحات التي حققها فريق شرطة أبوظبي في بطولات الفنون القتالية الشرطية، كان أبرزها حصوله على المركز الأول في منافسات الحزامين الأبيض والأزرق وفئة النخبة للرجال، ضمن النسخة العاشرة من بطولة الشرطة للجوجيتسو التي نظمها اتحاد الشرطة الرياضي بنادي بني ياس الرياضي الثقافي، إلى جانب تصدره الترتيب العام لبطولات الفنون القتالية الشرطية لعام 2026 وحصده الدرع بعد تحقيق أعلى مجموع من النقاط، بما يعكس تميز الفريق وتفوقه في مختلف المنافسات.