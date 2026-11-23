دبي في 23 نوفمبر / وام / قدم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي بحثين علميين حول صيانة المخطوطات العربية والإسلامية وتوظيف التقنيات الحديثة في ترميمها، خلال مشاركته بالمؤتمر الدولي الثاني عشر "قراءات نيوكشين" في مدينة سانت بطرسبرغ.

واستضافت المكتبة الوطنية الروسية أعمال المؤتمر يومي 19 و20 نوفمبر الجاري تحت عنوان "حفظ الوثائق والبحث فيها في المكتبات والأرشيفات والمتاحف"، بمشاركة نخبة من الباحثين والمتخصصين من روسيا الاتحادية والجمهوريات التابعة لها وعدد من الدول.

واستعرض الدكتور بسام داغستاني، رئيس قسم الحفظ والمعالجة والترميم بالمركز، في البحث الأول الأساليب العلمية لترميم الأغلفة والحافظات الجلدية للمخطوطات العربية الإسلامية، ودورها في حماية الأوراق من التلف والإصابات البيولوجية وصون أصالتها وهويتها التاريخية.

وتناول البحث الثاني ابتكارات المركز وتحديثاته في التقنيات والأجهزة المساعدة لعمليات المعالجة والترميم، وأثرها في رفع جودة وكفاءة صون المخطوطات وزيادة حجم الإنجاز.

وتجسد هذه المشاركة حضور المركز في المحافل العلمية الدولية، وجهوده لتبادل الخبرات وتطوير الممارسات الفنية الكفيلة بحماية الموروث المعرفي والحضاري واستدامته للأجيال المقبلة.