دبي في 23 نوفمبر / وام / تستعد القرية العالمية في دبي للاحتفال بعيد الاتحاد الـ55 خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر المقبل، عبر تجارب تراثية وتسويقية وفعاليات ترفيهية تبرز الهوية الوطنية والموروث الثقافي.

وتشهد الاحتفالات تنظيم عرض خاص لطائرات "الدرون" في الثامنة مساء يومي 2 و3 ديسمبر، فيما تكتسي شوارع الوجهة وبواباتها ومعالمها الرئيسية بألوان علم الدولة لتوفير أجواء احتفالية للعائلات.

وتستعرض أجنحة الإمارات، و"971 من المجتمع"، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، منتجات الحرفيين ورواد الأعمال، ويبرز ضمنها منفذ "قرى الإمارات" بما يقدمه من مشغولات خوص النخيل والأعمال الفنية والأدبية والإنتاج المحلي.

وتوفر الأجنحة والمتاجر المتخصصة أزياءً وطنية وتراثية تشمل المخاوير والعبايات والبشوت وملابس الأطفال، إلى جانب مستلزمات الضيافة والمجالس الإماراتية، وتشكيلة من العطور والزيوت العطرية والهدايا التراثية.

وتسعى الوجهة من خلال هذه الفعاليات إلى التعريف بالتراث الإماراتي ودعم المنتجين المحليين، وإتاحة الفرصة للزوار من مختلف الثقافات لاستكشاف تقاليد الدولة ومظاهر الاحتفال بعيد الاتحاد.