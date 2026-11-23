دبي في 23 نوفمبر / وام / أعلنت جامعة دبي ومؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف "AIJRF"، بالتعاون مع عدد من الجامعات العربية، إطلاق دليل متخصص لحوكمة الذكاء الاصطناعي الوكيل "Agentic AI" تحت عنوان "القواعد المهنية والأخلاقية للذكاء الاصطناعي الوكيل المساعد"، وذلك على هامش النسخة السادسة من المنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي الذي تستضيفه جامعة دبي يومي 25 و26 نوفمبر الجاري.

ويضع الدليل إطارا مهنيا وأخلاقيا لتنظيم عمل الأنظمة الذكية القادرة على التخطيط وتنفيذ المهام واتخاذ الإجراءات بصورة شبه مستقلة، موفرا مرجعية استرشادية للمؤسسات الحكومية والأكاديمية والاقتصادية والتكنولوجية تحدد ضوابط الرقابة البشرية والمساءلة والشفافية وحماية البيانات وإدارة المخاطر، بما يضمن الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات ويحافظ على دور الإنسان في اتخاذ القرارات المؤثرة.

وشاركت في إعداد الدليل جامعات دبي وخورفكان وليوا في دولة الإمارات، وجامعتا بدر بالقاهرة والأزهر في جمهورية مصر العربية، إلى جانب المؤشر العربي للذكاء الاصطناعي في الجامعات "AIU"، وبمساهمات علمية من أكاديميين وباحثين وخبراء يمثلون تسع دول هي: الإمارات، ومصر، والسعودية، وتونس، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا، وليبيا، والسودان.

وقال سعادة الدكتور محمد عبد الظاهر، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف وصاحب فكرة الدليل، إن المبادرة تمثل خطوة نحو بناء منظومة عربية مشتركة لحوكمة التقنيات الذكية، في ظل انتقال الذكاء الاصطناعي من أدوات مساعدة لإنتاج المحتوى وتحليل البيانات إلى أنظمة قادرة على تنفيذ المهام والتفاعل مع المؤسسات واتخاذ إجراءات بدرجات متفاوتة من الاستقلالية.

وأضاف أن التطور المتسارع لهذه الأنظمة يفرض الانتقال من المبادئ الأخلاقية العامة إلى قواعد تشغيلية واضحة تحدد صلاحيات الوكلاء الأذكياء وحدود استقلاليتهم، وآليات مراقبة أدائهم وتقييم نتائجهم، مع ضمان إمكانية التدخل البشري عند الضرورة، مؤكدا أن التوسع في استخدام هذه التقنيات داخل القطاعات الحكومية والإعلامية والتعليمية والمصرفية والصحية يستدعي تطوير أطر حوكمة تحافظ على التوازن بين الابتكار والمسؤولية المهنية، وحماية خصوصية البيانات والأمن المعلوماتي والحقوق الرقمية للأفراد والمؤسسات.

وأوضح عبد الظاهر أن الدليل لا يستهدف تقييد الابتكار، بل تعزيز الثقة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي الوكيل وضمان بقائها تحت الإشراف البشري، بما يتيح للمؤسسات الاستفادة من قدراتها التشغيلية المتقدمة دون الإخلال بمبادئ المساءلة والشفافية.

ويتضمن الدليل ثلاثة فصول رئيسية؛ يستعرض الأول التطورات العالمية في تقنيات الذكاء الاصطناعي الوكيل وانعكاساتها على القطاعات الاقتصادية والحكومية والتعليمية، ويركز الثاني على المبادئ المهنية والأخلاقية شاملة الرقابة البشرية وحماية المعلومات والأمن السيبراني والامتثال المؤسسي والتدقيق الأخلاقي المستمر، فيما يحدد الفصل الثالث المسؤوليات المهنية والأخلاقية لأربع فئات رئيسية تضم الشركات المطورة للتقنيات، والمؤسسات المستخدمة لها، والجهات التشريعية والتنظيمية والرقابية، والمستخدمين الأفراد، لتوضيح المسؤولية عن القرارات والإجراءات التي تنفذها الأنظمة الذكية، خصوصا في الحالات التي قد تترتب عليها أضرار مادية أو انتهاكات للخصوصية.

ويقدم الدليل توجيهات عملية لتحديد المهام التي يمكن إسنادها إلى الوكلاء الأذكياء بصورة مستقلة وتلك التي تتطلب موافقة بشرية مباشرة، إلى جانب آليات توثيق العمليات ومراقبة الأداء وتصحيح الأخطاء، وإمكانية تقييد صلاحيات الأنظمة أو إيقافها عند الضرورة، كما يركز على حقوق المستخدمين في معرفة طبيعة الأنظمة الذكية التي يتعاملون معها وإتاحة طلب المراجعة البشرية للقرارات الآلية التي تؤثر في حقوقهم ومصالحهم، بما يعزز الثقة والشفافية في الخدمات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

ويمثل الدليل امتدادا لجهود مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف في تطوير الأطر المهنية والأخلاقية للتكنولوجيا المتقدمة، عبر توسيع نطاق الحوكمة من تنظيم المحتوى الرقمي إلى تنظيم قرارات الوكلاء الأذكياء وإجراءاتهم داخل المؤسسات، وذلك ضمن توجهات المنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي 2026، الذي يناقش مستقبل الذكاء الاصطناعي الوكيل ودوره في الاقتصاد الرقمي وصناعة المحتوى والتحديات المرتبطة بحوكمة الأنظمة الذكية وتعزيز الثقة العامة في تطبيقاتها.