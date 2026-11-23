عجمان في 23 نوفمبر/ وام / أكد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أهمية الدور الذي يضطلع به الإمام في المجتمع باعتباره قدوة وموجها وحاملا لرسالة المسجد الدينية والمجتمعية، مشددا على ضرورة مراعاة أحوال المصلين والاعتدال في أداء الصلوات وعدم الإطالة بما قد يشق عليهم، تحقيقا لمقاصد الشريعة الإسلامية في التيسير والرحمة ومراعاة لتنوع فئات المجتمع واحتياجاتهم.

جاء ذلك خلال لقاء معاليه الأئمة والخطباء في إمارة عجمان، بحضور عدد من المسؤولين في الهيئة، حيث استعرض معهم العديد من الموضوعات المتعلقة بشؤون المساجد والعناية بها، مشيرا إلى أن مكانة الإمام تستوجب منه أن يكون على قدر المسؤولية والثقة التي يوليها له أفراد المجتمع، وأن ينعكس ذلك في سلوكه وتصرفاته مع المصلين.

ودعا معاليه الأئمة والخطباء إلى التحلي بالمسؤولية والإخلاص في رعاية بيوت الله، ابتغاء مرضاة الله تعالى والتزاما بواجبهم العملي، والحرص على تفقد احتياجات المساجد والعناية بنظافتها ومرافقها والمحافظة على مظهرها الحضاري بما يتناسب مع قدسيتها ومكانتها، لافتا إلى أهمية فتح المساجد في مواعيدها المحددة وتهيئتها بصورة تليق ببيوت الله وتوفر للمصلين أجواء من الطمأنينة والراحة، بما يعكس الصورة الحضارية التي تتطلع إليها الدولة وقيادتها الرشيدة ويلبي تطلعات أفراد المجتمع ومرتادي المساجد.

كما أكد ضرورة متابعة أعمال الصيانة في المساجد بالتنسيق المستمر مع الشركات المعنية، والالتزام بالمواعيد المحددة مع فرق الصيانة، والتأكد من تنفيذ الأعمال المطلوبة وفق المعايير المعتمدة، وعدم الاكتفاء بالإبلاغ عن الأعطال بل متابعتها حتى إنجازها بالشكل المطلوب.