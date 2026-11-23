أبوظبي في 23 نوفمبر / وام / خلص مؤتمر سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للذكاء المجتمعي إلى رؤى مستقبلية وتوصيات نوعية تفتح مسارات جديدة للاستثمار في الإنسان، وتعزيز استقرار الأسرة، وتطوير العمل المؤسسي، وترسيخ الابتكار والمسؤولية المجتمعية، بما يدعم بناء مجتمع أكثر تماسكا واستدامة، وذلك خلال أعماله التي عقدت في أبوظبي برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وأكدت سعادة مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية، عضو اللجنة العليا لبرنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، أن مخرجات المؤتمر، الذي نظمته المؤسسة على مدى يومين من الحوارات الفكرية والنقاشات المتخصصة ضمن البرنامج تحت شعار "مجتمع متماسك يشارك فيه الجميع"، وما تضمنته من رؤى وتوصيات ومقترحات، تشكل مرتكزا إستراتيجيا لتطوير السياسات والمبادرات المستقبلية التي تستثمر في قدرات الإنسان، وتعزز استقرار الأسرة، وترتقي بجودة الحياة، من خلال توظيف المعرفة والبيانات والتقنيات الحديثة في استشراف الاحتياجات ومواجهة التحديات، وابتكار حلول نوعية تستجيب لمتطلبات الحاضر وتواكب تطلعات المستقبل.

ورفعت سعادتها أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" بمناسبة نجاح المؤتمر، معربة عن بالغ الاعتزاز بالرعاية الكريمة والدعم المتواصل من سموها للمبادرات الوطنية التي تعزز مكانة الأسرة وتستثمر في طاقات الإنسان وقدراته، وأكدت أن رؤية سموها الحكيمة أرست نهجاً وطنياً راسخاً يجعل الأسرة أساس استقرار المجتمع وركيزة نهضته، ويفتح أمام مختلف فئاته آفاقاً أوسع للمشاركة والعطاء والإسهام الفاعل في مسيرة التنمية.

وقالت إن ما تحقق من نجاح في هذا المؤتمر يجسد الرؤية الاستشرافية لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، وإيمان سموها العميق بأن الاستثمار في الإنسان هو الأساس لبناء مجتمعات أكثر وعياً وتماسكاً وقدرة على مواجهة المتغيرات، مشيرة إلى أن المؤتمر شكل منصة فكرية ومعرفية جمعت الخبرات والتجارب والرؤى المتنوعة، وأسهمت في بلورة توجهات ومقترحات تعزز التكامل بين القطاعات، وتفتح آفاقاً جديدة لتطوير المبادرات المجتمعية وتحقيق أثر إيجابي ومستدام.

وأشادت سعادتها بتوجيهات ومتابعة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس اللجنة العليا لبرنامج سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتميز والذكاء المجتمعي، التي أسهمت في نجاح الدورة الثامنة للبرنامج، وتعزيز دوره في ترسيخ مفهوم الذكاء المجتمعي، وتحفيز الابتكار، وتوسيع مجالات المشاركة المجتمعية، وتطوير المبادرات التي تستجيب للأولويات التنموية وتواكب التحولات المستقبلية.

وهنأت الفائزين في الدورة الثامنة للبرنامج، مشيدة بما قدموه من إنجازات نوعية ومبادرات رائدة تعكس روح الإبداع والتميز والمسؤولية المجتمعية، وتجسد قدرتهم على تحويل الأفكار والطموحات إلى مشروعات ذات أثر إيجابي، وأكدت أن ما حققوه يمثل نموذجاً ملهماً للعطاء والريادة، وحافزاً لمواصلة تطوير المبادرات التي تخدم المجتمع، وتفتح أمام الأجيال القادمة آفاقاً أرحب للابتكار والمشاركة وصناعة التغيير الإيجابي.

وأوضحت سعادة مريم الرميثي أن مخرجات المؤتمر أبرزت أهمية تطوير منظومة متكاملة للرصد والاستشراف الاجتماعي والاقتصادي، تقوم على توظيف المعرفة والبحوث والاستطلاعات والبيانات في فهم التحولات المجتمعية، واستباق التحديات، وتحديد الأولويات، بما يسهم في دعم صياغة السياسات واتخاذ القرارات المبنية على الأدلة، وتعزيز قدرة المؤسسات على تطوير حلول مبتكرة وأكثر استجابة للاحتياجات المتجددة، لافتة إلى أن هذه التوجهات تعكس أهمية الانتقال من التعامل مع التحديات بعد ظهورها إلى استشرافها والاستعداد لها، عبر تعزيز التكامل بين المعرفة العلمية والخبرة المؤسسية والتقنيات الحديثة، بما يرفع كفاءة التخطيط ويدعم جاهزية المؤسسات لمواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية.

وأكدت أن تعزيز استقرار الأسرة والارتقاء بجودة الحياة شكّلا محوراً رئيسياً في مخرجات المؤتمر، من خلال مقترحات تدعو إلى تطوير سياسات وبرامج متكاملة تراعي احتياجات الأسر المتغيرة، وتدعم التوازن الأسري والصحة النفسية والاجتماعية، وتسهم في ترسيخ القيم وتعزيز التنشئة السليمة، بما يهيئ بيئة أسرية أكثر استقراراً وقدرة على التعامل مع التحديات، كما تناولت المخرجات أهمية تمكين أصحاب الهمم وأسرهم عبر تطوير خدمات متكاملة وميسرة، وتعزيز الكشف والتدخل المبكر، ودعم الدمج المجتمعي والاستقلالية، وتوسيع فرص المشاركة المهنية والمجتمعية، مع التأكيد على أهمية تكامل الخدمات الاجتماعية والتربوية والصحية لضمان استجابة أكثر شمولاً وفاعلية لاحتياجات مختلف فئات المجتمع.

وفي محور بناء الوعي ومواكبة التحولات التقنية، أوضحت مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية أن التوصيات والمقترحات ركزت على أهمية ترسيخ الهوية الوطنية والقيم الأصيلة، وتعزيز التربية الإعلامية والرقمية، وتنمية مهارات التفكير النقدي والتحقق من المعلومات، بما يدعم بناء مجتمع واعٍ يمتلك القدرة على التعامل بمسؤولية مع التدفق المتسارع للمعلومات والتطورات التقنية، مؤكدة أهمية تعزيز الاستخدام المسؤول والآمن للذكاء الاصطناعي، ورفع الوعي بمخاطر التضليل الإعلامي والتهديدات السيبرانية، وتطوير المهارات الرقمية لدى مختلف فئات المجتمع، بما يحقق الاستفادة المثلى من التقنيات الحديثة، ويحافظ في الوقت ذاته على القيم المجتمعية والهوية الوطنية.

وبيّنت أن مخرجات المؤتمر أولت اهتماماً بتمكين الشباب والموظفين والمتطوعين، وتوسيع مشاركتهم في تصميم المبادرات وقيادة المشروعات المجتمعية، من خلال تنمية المهارات واكتشاف المواهب، وإتاحة فرص التطور المهني والمجتمعي، بما يعزز الاستفادة من الطاقات الوطنية ويرسخ ثقافة المبادرة والمسؤولية المشتركة، إلى جانب مقترحات لتعزيز استدامة المبادرات والعمل التطوعي المؤسسي عبر تطوير الأطر التنظيمية والحوكمة، وتنويع مصادر التمويل والموارد، وإعداد القيادات ونقل الخبرات، والحد من ازدواجية المبادرات، بما يدعم استمرارية المشروعات، ويرفع كفاءة توظيف الموارد، ويعزز قدرتها على تحقيق نتائج مستدامة.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أشارت سعادتها إلى أن التوصيات تناولت سبل تعزيز نمو واستدامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الريادية، من خلال تطوير نماذج الأعمال والقدرات التشغيلية، وتوفير برامج الاحتضان والدعم والتمويل المرن، وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات بما يتناسب مع مراحل نمو المشاريع واحتياجاتها، فضلا عن مقترحات لتوسيع فرص وصول المشاريع الوطنية إلى الأسواق، وتعزيز ارتباط المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالشركات الكبرى وسلاسل التوريد، والارتقاء بجودة المنتجات والخدمات، ورفع جاهزيتها للتصدير والمنافسة العالمية، بما يسهم في تعزيز ريادة الأعمال، وتنويع الفرص الاقتصادية، ودعم استدامة المشاريع وقدرتها على النمو.

وشددت على أهمية توسيع الشراكات مع الجهات البحثية، وتعزيز التكامل بين المؤسسات الحكومية والخاصة والتعليمية والإعلامية والمجتمعية، بما يتيح توظيف الخبرات والمعارف والموارد في تطوير حلول أكثر شمولاً واستجابة للاحتياجات المجتمعية والاقتصادية، موضحة أن المقترحات دعت إلى تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة والمستفيدين في تصميم المبادرات وتنفيذها، وربط المخرجات البحثية بأولويات التنمية ومتطلبات المجتمع، بما يسهم في الحد من تداخل الجهود، وتطوير نماذج تعاون مؤسسي أكثر فاعلية، وتحويل المعرفة إلى فرص عملية تدعم جودة الحياة والتنمية المستدامة.

كما أبرزت مخرجات المؤتمر، أهمية تطوير منظومة متكاملة لقياس الأثر الاجتماعي والاقتصادي للمبادرات والسياسات، تستند إلى مؤشرات واضحة لتقييم النتائج وجودة الحياة والإنتاجية والتنافسية والعائد الاجتماعي على الاستثمار، مع متابعة الأثر على المدى الطويل والاستفادة من النتائج في تطوير الأداء والتحسين المستمر، إلى جانب تعزيز الابتكار المؤسسي والمرونة في مواجهة المتغيرات من خلال اختبار الحلول والنماذج الأولية، والاستفادة من التجارب والتحديات، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات والمشروعات ورفع كفاءة الأداء لتحقيق قيمة فعلية ومستدامة للإنسان والمجتمع، مؤكدة أن قياس الأثر يمثل ركيزة أساسية للارتقاء بجودة المبادرات والسياسات، والانتقال من التركيز على حجم الأنشطة والمخرجات إلى تقييم النتائج الفعلية ومدى انعكاسها على حياة الأفراد والأسر والمجتمع.

وأكدت سعادة مريم محمد الرميثي أهمية البناء على مخرجات المؤتمر وتحويل ما طرحه من رؤى وتوصيات ومقترحات إلى مبادرات وسياسات عملية تعزز تكامل الجهود الوطنية وتفتح آفاقاً جديدة للشراكات والابتكار، مشيرة إلى أن القيمة الحقيقية لهذه المخرجات تكمن في قدرتها على إحداث تحولات إيجابية ملموسة ومستدامة في حياة الأفراد والأسر، وأن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة التعاون وتبادل الخبرات والاستفادة من المعرفة والبحث العلمي في تطوير المبادرات وترسيخ ثقافة قياس الأثر، بما يسهم في بناء نموذج تنموي أكثر مرونة واستدامة، يستثمر في قدرات الإنسان، ويعزز استقرار الأسرة، ويدعم جاهزية المجتمع لمواجهة تحديات المستقبل وصناعة فرصه.

من جانبها، أكدت عائشة الكعبي، رئيس قسم المؤتمرات والبرامج في مؤسسة التنمية الأسرية، أن النجاح الذي حققته أعمال المؤتمر جاء ثمرة لتكامل الجهود والتعاون المثمر بين فرق العمل والشركاء والجهات المشاركة، مشيرة إلى أن المؤتمر شهد تفاعلاً نوعياً وحوارات ثرية أسهمت في تبادل الخبرات والتجارب الملهمة، وإثراء النقاشات حول القضايا المجتمعية ذات الأولوية، بما يعكس أهمية العمل المشترك في إنجاح الفعاليات الوطنية وتحقيق أهدافها.