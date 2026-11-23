عجمان في 23 نوفمبر / وام / وقعت جامعة عجمان مذكرة تفاهم مع معهد ستراوس لتسوية المنازعات بجامعة بيبرداين الأمريكية، لتقديم البرنامج التنفيذي "الوساطة في المنازعات القضائية" لأول مرة في الشرق الأوسط باللغتين العربية والإنجليزية.

وقع المذكرة الدكتور خالد الصالح، نائب مدير جامعة عجمان للشؤون الأكاديمية، وديفيد بي. داولينغ، المدير الإداري لمعهد ستراوس التابع لكلية كاروسو للقانون، تمهيدا لإطلاق البرنامج حضورياً في الربع الأول من عام 2027 عبر مركز التعليم التنفيذي بالجامعة والمعهد الأمريكي.

ويمتد البرنامج لخمسة أيام من التدريب المكثف والمحاكاة العملية ضمن مجموعات تضم بين 20 و25 مشاركاً من الممارسين القانونيين والقضائيين والقيادات المؤسسية والمسؤولين الحكوميين، لتطوير مهارات التفاوض وتسوية المنازعات التجارية مواكبةً للتشريعات الوطنية، وفي مقدمتها المرسوم بقانون اتحادي رقم (40) لسنة 2023.

وأكد الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، أن الشراكة تدمج الخبرات الدولية المتخصصة بالاحتياجات العملية للقطاعين القانوني والتجاري في الدولة، دعماً لتطوير التعليم التنفيذي وتنمية رأس المال البشري وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال.

وشهد التوقيع تنظيم جلسة حوارية حول دور الوساطة بوصفها خط الدفاع الأول في قطاع الأعمال بالدولة، بمشاركة سعادة عصام التميمي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة التميمي ومشاركوه، وديفيد بي. داولينغ، وإدارة الدكتور بيير ماليه، عميد كلية القانون بالجامعة، استعرضت أهمية الوساطة في خفض الوقت والتكاليف وضمان استمرارية الأعمال وتأهيل الوسطاء.