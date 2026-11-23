لندن في 23 نوفمبر / وام / استعرضت فائزتان بجائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر تجارب ومشاريع تعليمية رائدة في مجالي التعلم القائم على اللعب وتنمية المهارات اللغوية لدى الأطفال، خلال أعمال مؤتمر "Bright Start" الدولي 2026 الذي عُقد في لندن، بحضور نخبة من الباحثين والخبراء والمتخصصين في التعليم المبكر من مختلف أنحاء العالم.

وقدمت سوزان إيفرهارت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة سابر للتعليم "Sabre Education"، جلسة بعنوان "توسيع نطاق التعلم المبكر عالي الجودة القائم على اللعب في غانا"، تناولت خلالها تجربة المؤسسة في التعاون مع الجهات الحكومية لتطوير جودة التعليم في رياض الأطفال عبر تدريب وتأهيل المعلمين وتطبيق ممارسات تعليمية قائمة على اللعب، مسلطة الضوء على جهود المؤسسة لتوسيع نطاق هذا النموذج بما يستهدف دعم 30 ألف معلم ومعلمة في رياض الأطفال الحكومية، والوصول إلى نحو 1.2 مليون طفل سنوياً، مع التركيز على تحسين جودة الممارسات الصفية وتعزيز فرص التعلم والنمو لدى الأطفال.

كما قدمت جيليان ويست، الأستاذ المشارك في علوم اللغة والتطور واضطراباتها بكلية لندن الجامعية، جلسة بعنوان "تحسين المهارات اللغوية في السنوات المبكرة في إنجلترا: تجربة دراستين بحثيتين"، عرضت خلالها نتائج برنامج "NELI Preschool" الهادفة إلى دعم تطور اللغة الشفهية لدى الأطفال قبل الالتحاق بالمدرسة، مستعرضة الأدلة البحثية المستخلصة من تجارب ميدانية شملت في مرحلتها الأولى 65 مؤسسة تعليمية وأكثر من 1,500 طفل، أعقبتها دراسة أوسع نطاقاً شملت أكثر من 300 مؤسسة وأكثر من 7,000 طفل، بما يعكس أهمية توظيف البحث العلمي في تطوير البرامج التعليمية وقياس أثرها.

وشارك فريق الجائزة في منطقة التعلم التفاعلي بالمؤتمر، حيث عرّف بفئات الجائزة وأهدافها وفرص المشاركة في دورتها المقبلة، وتواصل مع المؤسسات والخبراء والمتخصصين في مجال الطفولة المبكرة.

وتجسد مشاركة الفائزتين الدور الذي تؤديه جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر في إبراز المبادرات والبحوث والبرامج التعليمية المتميزة، وإتاحة الفرصة لتبادل التجارب الناجحة على المستوى الدولي، بما يعزز الاستفادة من الممارسات القائمة على الأدلة العلمية ويسهم في تطوير جودة التعليم المبكر.