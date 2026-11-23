الشارقة في 23 نوفمبر / وام / تشارك شركة "منصة للتوزيع" بـ 1,664 عنوانا بإجمالي 8,900 كتاب من إصدارات 230 دار نشر في ثلاثة معارض للكتاب خلال شهر نوفمبر الجاري، لتوسيع قنوات وصول الإصدارات الإماراتية في مجالات الأدب والمعرفة وكتب الأطفال واليافعين إلى جمهور أوسع من القراء.

وتعرض الشركة في مهرجان العين للكتاب، الذي انطلق في 17 نوفمبر ويختتم اليوم، 600 عنوان لـ 84 دار نشر بإجمالي 3,000 كتاب، ضمن مساحة ثقافية تحتفي بالأدب والتراث الإماراتي وتعزز التواصل بين الناشرين والكتاب والقرّاء.

وتقدم في معرض الكويت الدولي للكتاب، المقام من 18 إلى 28 نوفمبر، 644 عنواناً لـ 100 دار نشر تضم 3,600 كتاب لاستكشاف فرص التعاون وتبادل الخبرات المهنية، فيما تشارك بالمعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب في الدار البيضاء بالمملكة المغربية، من 20 إلى 29 نوفمبر، بـ 420 عنوانا لـ 46 دار نشر بإجمالي 2,300 كتاب توظف الأنشطة التفاعلية لترسيخ علاقة النشء بالكتاب.

وأكد سعادة راشد الكوس، المدير العام لشركة "منصة للتوزيع"، أن الحضور في المعارض الثلاثة يعكس دور التوزيع رافعة لوصول الإنتاج الثقافي الإماراتي وجسرا يربط الناشرين بقرّاء وأسواق جديدة، مشيرا إلى مواصلة تطوير شبكة توزيع فاعلة تواكب اهتمامات القراء ولا سيما الأطفال واليافعين.

وتندرج هذه المشاركات ضمن إستراتيجية الشركة لتمكين الناشرين المحليين، وبناء جسور مستدامة مع الأسواق الثقافية العربية والدولية لتعزيز حضور الكتاب الإماراتي وتأثيره.