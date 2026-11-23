دبي في 23 نوفمبر/ وام / أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي برنامجاً تنفيذياً تخصصياً في البصائر السلوكية لـ 25 من موظفيها، بالتعاون مع مختبر دبي للبصائر السلوكية التابع لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

ويجمع البرنامج بين التعلم النظري والتطبيق العملي لتطوير خدمات الهيئة وتحسين تجربة المتعاملين، إلى جانب تبسيط الإجراءات وتعزيز الرشاقة المؤسسية ودعم تصفير البيروقراطية.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، حرص الهيئة على تزويد كوادرها بأدوات مبتكرة توظف البصائر السلوكية والذكاء الاصطناعي لاستشراف احتياجات المتعاملين، وربط المعارف النظرية بالتحديات الفعلية لاختبار حلول قائمة على الأدلة والتجريب وقياس الأثر.

ويتناول البرنامج عشرة محاور رئيسية تشمل علوم السلوك وصنع القرار والتحيزات المعرفية، وتصميم التدخلات ومختبرات السلوك، والقيادة السلوكية والتفكير التصميمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والسياسات العامة ودراسات الحالة.

ويتعاون المشاركون ضمن فرق صغيرة لمعالجة خمسة تحديات واقعية من بيئة عمل الهيئة، بما يرسخ ثقافة القرارات المبنية على الأدلة ويواكب توجهات دبي نحو عمل حكومي أكثر مرونة واستباقية وتمحوراً حول الإنسان.