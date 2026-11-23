العين في 23 نوفمبر / وام / أحرز أحمد يونس الخميري لقب بطولة الشطرنج السريع في مهرجان خريف العين للشطرنج، بعد تصدّره الترتيب العام في ختام تسع جولات، فيما حلّ محمد طارق الأثير ثانيًا، وجاء رولاندو غانغوزو ثالثًا.

ونظّم نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية البطولة في مقره يومي 21 و22 نوفمبر 2026، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وأُقيمت المنافسات، المصنّفة دوليًا، بزمن 10 دقائق لكل لاعب، مع إضافة ثلاث ثوانٍ لكل نقلة.

وتأتي البطولة ضمن خطة النادي لاستقطاب لاعبين جدد من مدينة العين واكتشاف المواهب الشطرنجية الواعدة، وتمنح المنافسات الناشئين فرصة لاختبار مستواهم أمام لاعبين أكثر خبرة، فيما تتيح للنادي التعرّف على المواهب التي تبرز في مختلف الفئات العمرية ومتابعة تطوّرها.

وفي الختام، توّج رجائي السوسي، المدير التنفيذي للعمليات في النادي، وغيث النعيمي، المسؤول الفني بالنادي، الفائزين.

ونال إيفان ماثيو إلياس جائزة أفضل لاعب من نادي العين، فيما حصلت تالين عسليه على جائزة أفضل لاعبة من النادي.

وفي جوائز الفئات العمرية، فاز فيكتور أنتوني تريلو وأسماء عسليه في فئة تحت 14 عامًا، وأهيان حسيب ونورة سالم العامري في فئة تحت 12 عامًا، وأيان حسيب ومريم حمدان الكندي في فئة تحت 10 أعوام، ومجد زعتريه وجوري الورد في فئة تحت 8 أعوام.

وشكّلت بطولة الشطرنج السريع المحطة الثانية من المهرجان، الذي انطلق بمنافسات الشطرنج الخاطف، ويُستكمل ببطولة الشطرنج الكلاسيكي.