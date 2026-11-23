أبوظبي في 23 نوفمبر / وام / استعرضت مجموعة "تريندز"، عبر "تريندز العين" و"تريندز للبحوث والاستشارات"، أحدث إصداراتها البحثية وتجاربها الرقمية التفاعلية في ختام مشاركتها بمهرجان العين للكتاب 2026، مبرزة تكامل مكوناتها المؤسسية الخمسة.

وتصدر الأمن السيبراني البرنامج المعرفي للمجموعة من خلال حوار مع سعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، تناول التهديدات الرقمية وتجربة الدولة في حماية فضائها السيبراني، إلى جانب تسليط الضوء على كتاب "الحروب الهجينة بعد الحرب: الإمارات نموذجاً".

ووقع الباحث عيسى علي المناعي خلال الفعاليات إصداره "أمن مراكز البيانات في ظل التهديدات الهجينة" حول حماية البنية التحتية الرقمية واستمرارية الخدمات، فيما استعرض البروفيسور سيف الصيعري كتابه "إنجازات زايد في أعماق الأرض" الذي يوثق رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" في استثمار الثروات الطبيعية لتحقيق التنمية المستدامة.

وعكست المشاركة حرص "تريندز" على ربط البحث العلمي بقضايا المجتمع واستشراف المستقبل، عبر مناقشة ملفات الأمن والتكنولوجيا والتحولات الاستراتيجية والاستدامة.