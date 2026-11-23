أبوظبي في 23 نوفمبر/ وام / أعلن "المختبر الإبداعي"، ذراع تنمية المواهب الشابة في هيئة الإعلام الإبداعي في أبوظبي، فتح باب التسجيل في الدورة السادسة من المخيم الإعلامي الشتوي للمواهب الناشئة من عمر 8 إلى 12 عاماً، والذي يقام خلال شهر ديسمبر 2026 في ثلاثة مواقع بإمارة أبوظبي، تشمل مدينة أبوظبي ومنطقتَي العين والظفرة، بهدف تطوير وتنمية مهارات المواهب الناشئة وتعريفها بمختلف مجالات الإعلام الإبداعي.

ويوفر المخيم للمشاركين تجربة تعليمية تفاعلية تجمع بين التعلم والتطبيق العملي، من خلال أنشطة وورش عمل متخصصة في السرد القصصي، وإعداد التقارير الصحفية والإخبارية، والتعليق الصوتي والدوبلاج، والرسوم المتحركة، وتأليف القصص المصورة (الكوميكس)، وتصميم الشخصيات.

ويأتي المخيم ضمن جهود المختبر الإبداعي لتنمية المواهب الإعلامية منذ سن مبكرة، وتشجيع النشء على استكشاف اهتماماتهم وتطوير قدراتهم الإبداعية، إلى جانب تعزيز ثقتهم بأنفسهم من خلال التجربة والمشاركة والتعلم.

ويقام المخيم على مدار خمسة أيام في كل موقع، حيث يعقد خلال الفترة من 14 إلى 18 ديسمبر 2026، في مركز القطارة للفنون بالعين وفي مجمع بينونة التعليمي بمنطقة الظفرة ، وخلال الفترة من 21 إلى 25 ديسمبر في مقر المختبر الإبداعي في المنطقة الإبداعية – ياس بأبوظبي.