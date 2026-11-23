أبوظبي في 23 نوفمبر / وام / تستعد بلدية مدينة أبوظبي لتنظيم احتفالات كبرى بمناسبة عيد الاتحاد الـ55 على مدى 6 أيام في 6 مناطق مختلفة، ببرنامج مجتمعي وترفيهي متنوع يحييه عدد من أبرز المطربين يوميا من الساعة 5:00 مساء حتى 11:00 مساء.

وتقام الفعاليات في مدن محمد بن زايد والرياض والرحبة أيام 27 و28 و29 نوفمبر الجاري، وتتواصل في مدن خليفة والشامخة والفلاح أيام 1 و2 و3 ديسمبر المقبل.

وتشهد الاحتفالات مشاركة أكثر من 200 من الأسر المنتجة وأصحاب المشاريع الشبابية وأصحاب الهمم، إلى جانب مشاركة هيئة المساهمات المجتمعية "معا" بعدد من مشاريع مبادرة "أسرتي تبتكر".

وأكد المهندس حسين محسن السعيدي، المدير التنفيذي لقطاع تشغيل البلديات الفرعية بالإنابة في بلدية مدينة أبوظبي، أن توزيع الفعاليات على 6 مناطق يوسع المشاركة المجتمعية ويعزز التلاحم والروابط الأسرية مواكبة لـ "عام الأسرة" وترسيخا لكون الإمارات وطنا للجميع، مشيرا إلى حرص البلدية على تجاوز الإطار الترفيهي نحو دعم المشاريع المحلية وتعزيز جودة الحياة والتنمية المستدامة.

ويتضمن البرنامج حفلات غنائية وعروضا ترفيهية ومنطقة للتراث وسوقا للأسر المنتجة، إضافة إلى سينما للأطفال وألعاب "أركيد" للأطفال والشباب وورش للفنون والحرف اليدوية وعربات للطعام المتنقل.

وهيأت البلدية في جميع المواقع المرافق الخدمية اللازمة لراحة الجمهور من مواقف للسيارات ومصليات مخصصة وسيارات إسعاف، داعية العائلات وأفراد المجتمع إلى حضور الفعاليات والمشاركة في الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية لتعزيز قيم الانتماء والتلاحم الوطني.