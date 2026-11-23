دبي في 23 نوفمبر/ وام/ أكد مؤتمر "شعبة الإمارات لأمراض المفاصل والروماتيزم 2026 "في ختام فعالياته بدبي ، أهمية التعاون بين مختلف التخصصات الطبية لتعزيز الابتكار، والرعاية المتكاملة وتحسين التعامل مع الأمراض المناعية المعقدة.

شارك في المؤتمر، الذي أقيم تحت شعار "حين تلتقي التخصصات الطبية " وامتد ثلاثة أيام ، أكثر من 50 متحدثاً من الخبراء والمتخصصين على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وناقش أحدث المستجدات العلمية والاستراتيجيات العلاجية المبتكرة والتوجهات الحديثة في تشخيص وعلاج الأمراض الروماتيزمية والمناعية.

وتناول البرنامج العلمي للمؤتمر، مجموعة واسعة من الموضوعات المتعلقة بأمراض الروماتيزم لدى البالغين والأطفال، مع التركيز على الطب الدقيق والتشخيص المبكر والعلاجات الحديثة.

وشملت أبرزالمحاور العلمية التي ناقشها المؤتمر ، أحدث التطورات في تشخيص وعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي، ومرض "شوغرن"، والذئبة الحمراء، والتصلب الجهازي، والتهاب المفاصل الفقاري، والأمراض الالتهابية الذاتية، والتهاب الأوعية الدموية في الجهاز العصبي المركزي لدى الأطفال، إلى جانب العلاجات الخلوية المتقدمة، بما فيها العلاج بالخلايا التائية المعدلة وراثياً، وزراعة الخلايا الجذعية المكوّنة للدم.

وناقشت ورش العمل التخصصية التي عقدت خلال المؤتمر ،استخدام الموجات فوق الصوتية في تشخيص وتقييم الأمراض الروماتيزمية، وقياس كثافة العظام، وفحص الشعيرات الدموية الدقيقة.

وتناولت ورشة عمل مخصصة لمرض شوغرن أحدث التطورات في تشخيص المرض وتقييمه وعلاجه.

وسلط المؤتمر الضوء على التطورات الحديثة في علاج ارتفاع ضغط الدم الرئوي والتليف الرئوي التدريجي، بما في ذلك الحالات المرتبطة بأمراض النسيج الضام.

وتطرقت المناقشات إلى المكانة المتقدمة لدولة الإمارات ، باعتبارها أول دولة على مستوى المنطقة توافق على علاجات مبتكرة للتليف الرئوي والنقرس، بما يعكس التقدم الذي تحققه الدولة في إتاحة العلاجات الحديثة وتعزيز جودة الرعاية الصحية وتحسين النتائج العلاجية للمرضى.

وشهد المؤتمر عرض نتائج علمية حديثة من دراسة (STAR) الدولية، وهي دراسة سريرية من المرحلة الرابعة تستكشف استراتيجيات علاجية حديثة لمرض التهاب المفاصل الصدفي المصحوب بإصابة المفاصل المحورية.

تعد هذه النتائج محطة علمية مهمة للشعبة، تعزز مكانتها منصةً لعرض الأبحاث الدولية ومناقشة أحدث التطورات العلمية في تخصص أمراض الروماتيزم.

وأكدت الدكتورة شما النوخذة، رئيسة شعبة الإمارات لأمراض المفاصل والروماتيزم، أن تخصص أمراض الروماتيزم يشهد تطوراً متسارعاً، مع التقدم في التشخيص المبكر والطب الدقيق والعلاجات المبتكرة، ما يفتح آفاقاً جديدة للارتقاء برعاية المرضى وتحسين جودة حياتهم ، ونقل المستجدات العلمية إلى الممارسة السريرية، وتعزيز التعاون بين التخصصات الطبية، ودعم البحث العلمي والتطوير المهني .

من جانبه قال الدكتور فهد فضل رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر:" نسعى من خلال هذا الحدث السنوي إلى أن نكون شركاء فاعلين في رسم مستقبل تخصص أمراض الروماتيزم في دولة الإمارات والمنطقة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية وتحقيق أفضل النتائج العلاجية للمرضى".