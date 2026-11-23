أبوظبي في 23 نوفمبر/وام/ أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفاع إجمالي أرباح الشركات المدرجة به بنسبة 20.3% على أساس سنوي خلال الربع الثالث من عام 2026، لتصل إلى 167.6 مليار درهم، ما يعكس قدرتها على الحفاظ على استقرار أدائها ضمن مختلف الدورات الاقتصادية.

وسجل السوق معدلاً مرتفعاً على صعيد الالتزام بمواعيد الإفصاح المالي بعدما التزمت 98% من الشركات المدرجة التي يستمر تداول أسهمها بالإفصاح عن بياناتها المالية بعد مراجعتها ضمن المهلة المحددة البالغة 45 يوماً.

وأكد أن الإفصاح عن البيانات المالية في المواعيد المحددة يسهم في تعزيز شفافية السوق، ويتيح للمستثمرين الاطلاع على معلومات دقيقة ومحدّثة، تساعدهم على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.