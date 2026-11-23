أبوظبي في 23 نوفمبر/ وام/ اختُتمت أمس فعاليات الدورة الثامنة والأكبر في تاريخ معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2026، الذي أُقيم في قاعة مارينا أدنيك خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبرالجاري، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبتنظيم مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن.

واستقبل المعرض خلال أيام انعقاده 57,419 زائراً، بزيادة نسبتها 9% مقارنة بدورة عام 2025، فيما امتدت مساحته على أكثر من 96,000 متر مربع، بزيادة قدرها 13% عن الدورة السابقة، وجمع 1,210 عارضين وعلامات تجارية من 57 دولة، بنمو نسبته 13%، ليواصل استقطاب الشركات المصنعة والموردين والمشترين والمتخصصين في القطاع البحري بالتزامن مع بداية الموسم البحري في منطقة الخليج.

وعقب النجاح الكبير الذي سجلته الدورة الحالية في جميع مؤشرات الأداء، تم تحديد موعد الدورة المقبلة والتاسعة في تاريخ المعرض لتقام في الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر 2027 في مرسى وقاعة مارينا مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وقال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، إن النجاح الذي حققه معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2026 جاء بفضل دعم قيادتنا الرشيدة، وتوجيهات ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، التي أسهمت في زيادة تنافسية المعرض والارتقاء بمكانته على خارطة الفعاليات البحرية المتخصصة إقليمياً ودولياً.

وأضاف أن هذا النجاح يعكس فاعلية استراتيجيتنا في بناء منصة متكاملة لتبادل الخبرات واستعراض أحدث الابتكارات وبناء الشراكات الاستراتيجية في قطاع الصناعات البحرية، بما يسهم في دعم نمو القطاع وتعزيز تنافسية الشركات الوطنية وقدرتها على الترويج لمنتجاتها وفتح أسواق جديدة أمامها، وصولاً للترويج للإرث البحري الغني لإمارة أبوظبي وصونه لأجيال المستقبل.

وسجلت الدورة الحالية للمعرض مستويات قياسية لرضا وسعادة المشاركين بعدما ارتفع مؤشر قابلية الترويج للمعرض من العارضين ليصل إلى +52 نقطة مقارنة مع المعدل العالمي الذي لا يتجاوز 15+ نقطة، في حين ارتفع مؤشر قابلية الترويج للزوار إلى +89 نقطة مقارنة مع المعدل العالمي البالغ +28 نقطة، وحظي بإشادة واسعة من قبل كافة المشاركين بحسن التنظيم والبنية التحتية وسهولة وانسيابية الوصول للموقع وتوفر المواقف.

وسجلت المشاركة الوطنية والخليجية نمواً في دورة 2026، إذ بلغ عدد الشركات والعلامات التجارية الإماراتية المشاركة 435، بزيادة نسبتها 31% مقارنة بالدورة السابقة، فيما ارتفعت المشاركة الخليجية بنسبة 216% لتصل إلى 355 عارضاً وعلامة تجارية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وارتفعت مشاركة الشركات المصنعة للقوارب بنسبة 33%، مع عرض 168 قارباً في مارينا أدنيك، بزيادة قدرها 29% مقارنة بعام 2025.

ووفر المعرض للشركات المشاركة فرصاً لإطلاق المنتجات الجديدة وإجراء تجارب الإبحار والتواصل المباشر مع المشترين والمتخصصين، وبحث الشراكات والصفقات التجارية.

وشملت المشاركات مختلف مجالات الصناعة البحرية، من اليخوت الفاخرة وخدمات تأجيرها إلى التقنيات البحرية ومعدات الصيد والرياضات المائية، إلى جانب قطاعات جديدة لأسلوب الحياة واللياقة والحياة في الهواء الطلق، أتاحت هذه القطاعات للشركات الوصول إلى شرائح إضافية من الجمهور.

وشهدت دورة 2026 مجموعة من الإطلاقات العالمية والإقليمية ليخوت وقوارب ومنتجات وعلامات تجارية جديدة قدمتها شركات محلية وإقليمية ودولية، ومن أبرزها اليخت "المنارة" بطول 55 متراً، الذي عرضته شركة "ميداسيا مارين"، وطُوّر بالتعاون مع شركة "أوشن وورلد لبناء السفن"، إلى جانب الإطلاق التمهيدي للجيل الثاني من قوارب "سيلفر كات 47" الذي قدمته شركة "جلف كرافت"، والقوارب السكنية بطول 40 متراً التي عرضتها شركة "الكوس مارين".

وشمل الإطلاق أيضاً قارب "آر 40 كاتاماران" الذي قدمته شركة "ريفييرا بوت للاستثمار الصناعي"، والطراز "تي تي 460" من شركة "إنفيكتوس – مارِه سيلينغ"، إلى جانب قارب "ديو ماري 440" من شركة "سيفن كرافت"، والطراز "40 إس" الذي عرضته شركة "أوشن بوتس"، فضلاً عن علامات تجارية وطرازات جديدة قدمتها شركات "الشعالي"، و"إم جيه إس ووركس"، و"كيه جيه إم"، بما أتاح للمشترين والمتخصصين الاطلاع على مجموعة من المنتجات الجديدة في سوق الصناعات البحرية.

وأتاحت منطقة التجارب البحرية للزوار والمشترين المحتملين اختبار أداء أكثر من 20 قارباً على الماء، والتعرف مباشرة إلى قدراتها وتجهيزاتها في ظروف الإبحار الفعلية، بما يساعدهم على تقييم الخيارات المتاحة قبل اتخاذ قرارات الشراء، ويمنح الشركات المصنعة فرصة استعراض أداء منتجاتها أمام الجمهور المتخصص.

وقدم (ركن المعرفة) وفقاً لبرنامج الدورة، أكثر برامجه تنوعاً حتى الآن، إذ ضم جلسات حوارية متخصصة بمشاركة خبراء ناقشوا عدداً من الموضوعات المرتبطة بمستقبل القطاع البحري، شملت الخدمات اللوجستية البحرية ومراقبة البيئة البحرية وحمايتها، والتقنيات الناشئة والابتكار، والرياضات البحرية، وممارسات الصيد المستدام، بما أتاح للمشاركين تبادل الخبرات ومناقشة التطورات والتحديات التي تواجه القطاع.

واحتفاءً بعام الأسرة 2026 ، استقبل المعرض الزوار من مختلف الأعمار عبر برنامج متنوع شمل العروض الترفيهية الحية والألعاب النارية اليومية ومنطقة الأطفال ورحلة البحث عن الكنز، إلى جانب الأنشطة التراثية والتجارب البحرية، فيما وسعت المناطق المخصصة للحياة في الهواء الطلق وأسلوب الحياة واللياقة والسفر والترفيه نطاق المنتجات والخدمات المعروضة، وقدمت خيارات إضافية للعائلات والمهتمين بالحياة البحرية.

وحظي المعرض بدعم عدد من الشركاء والجهات الراعية، من بينها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وأبوظبي البحرية، ونادي الكابتن، الذين أسهموا جميعا في دعم تنظيم المعرض وتطوير التجارب المقدمة للعارضين والزوار، إلى جانب الشركات المشاركة والجهات المتخصصة في مختلف مجالات القطاع البحري.

ومع اختتام الدورة الثامنة، يواصل المعرض دوره في جمع الشركات المصنعة والموردين والموزعين والمشترين والمتخصصين في قطاع القوارب الترفيهية بمنطقة الخليج، عبر منصة تتيح إطلاق المنتجات وبحث الصفقات وتطوير الشراكات، إلى جانب تقديم التجارب البحرية والأنشطة العائلية، بما يدعم مكانة أبوظبي وجهةً للصناعات البحرية وسياحة الأعمال والترفيه والتقنيات الحديثة.