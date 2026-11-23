دبي في 23 نوفمبر /وام/ نظم مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، دورة جديدة من برنامج تدريب الجيل القادم في الشركات العائلية بمشاركة 20 من ممثلي الشركات العائلية.

يقدّم البرنامج الذي يستند إلى أهم المعايير العالمية، تجربة قيادية تحويلية لتزويد الجيل القادم في الشركات العائلية بمهارات القيادة والحوكمة وريادة الأعمال اللازمة لتمكينهم من تطوير قيمة مستدامة لشركاتهم العائلية.

ويتميز البرنامج باعتماده منهجية تدريبية مبتكرة تشمل نقاشات جماعية تفاعلية، وتمارين محاكاة للأدوار، وتقييمات عملية، ودراسات حالة واقعية تتناسب بشكل مباشر مع التحديات والفرص الفريدة التي تواجهها الشركات العائلية.

ويعتمد البرنامج منهاجاً شاملاً يغطّي العديد من المجالات الحيوية والأساسية لتحقيق النجاح المستدام، بما فيها أساسيات الحوكمة في الشركات العائلية، وتعزيز فعالية قيادة مجلس الإدارة، وريادة الأعمال واتخاذ القرارات الاستراتيجية، إلى جانب مهارات التواصل الفعّالة وحل النزاعات.

وبنهاية برنامج التدريب، يكتسب المشاركون العديد من القدرات التي تساعدهم في تحقيق التوازن بين العائلة وإدارة الشركة، بالإضافة إلى تكوين فهم أعمق لأساسيات الحوكمة ودور مجلس الإدارة في دفع عجلة النمو، وتعلّم كيفية تطبيق أنظمة متوازنة وفعّالة للقيادة. كما يزودهم البرنامج بأفضل الممارسات المتّبعة عالمياً والتي تتناسب مع احتياجات قطاعات الأعمال في المنطقة، ممّا يعزّز قدراتهم القيادية الشخصية ورؤيتهم المهنية على حدٍّ سواء.

ويساعد البرنامج على تطوير مهارات المشاركين وتعزيز قدراتهم العملية والإدارية لتمكينهم من قيادة شركاتهم العائلية وضمان استدامة نجاحها، كما يتيح البرنامج فرصة امتلاك المعرفة بما يتعلّق باستكشاف تحديات الأعمال، وامتلاك مهارات القيادة العملية اللازمة للمضي بشركات المنتسبين قدماً ومواكبة التطورات العالمية.