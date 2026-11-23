أبوظبي في 23 نوفمبر/وام/ نظمت "طاقة للتوزيع"، بالتعاون مع "مجالس أبوظبي" التابعة لمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، سلسلة من الجلسات التوعوية في ثلاثة مجالس ضمن مناطق أبوظبي والعين والظفرة، بهدف التعريف بخدمات مركز إدارة الصهاريج، وآليات طلب صهاريج المياه وقنوات الوصول إلى الخدمات.

سلّطت الجلسات الضوء على الخدمات التي يوفرها المركز وقنوات التواصل المتاحة للمتعاملين، إلى جانب الإجراءات المبسطة لطلب الخدمات.

ويوفر مركز إدارة الصهاريج خدمات توفير المياه الصالحة للشرب والمياه المخصصة للاستخدامات الأخرى، بما يلبي احتياجات المزارع والعزب والمناطق غير المتصلة بشبكات المياه.

وتسهم الخدمة في توفير إمدادات المياه عند الحاجة، مع ضمان جودة وسلامة المياه وسهولة توصيلها إلى الموقع.

وقال عمر الهاشمي، الرئيس التنفيذي لـ “طاقة للتوزيع": "نحرص على تمكين المتعاملين في جميع مناطق إمارة أبوظبي من الوصول إلى خدمات المياه بسهولة وموثوقية وأسهمت هذه الجلسات في توضيح قنوات الطلب المتاحة، وأتاحت لنا الاستماع مباشرةً إلى ملاحظات المجتمع، بما يساعدنا على تحسين تقديم الخدمات والارتقاء بتجربة المتعاملين".

يأتي تنظيم هذه الجلسات في إطار نهج مركز إدارة الصهاريج الرامي إلى تعزيز موثوقية الخدمة وتحسين تجربة المتعاملين.

ويعتمد المركز على منظومة تشغيلية متكاملة تقوم على التنسيق المركزي والمتابعة التشغيلية المستمرة والإدارة الفعّالة للخدمة، بما يدعم كفاءة تقديم خدمات الصهاريج واستمرارية إمدادات المياه وتلبية احتياجات المتعاملين.

وتمتد عمليات المركز عبر مناطق أبوظبي والعين والظفرة، بما يدعم تقديم خدمات الصهاريج وتلبية احتياجات المتعاملين ضمن نطاق عملياته في مختلف مناطق الإمارة.

وفي إطار تعزيز كفاءة العمليات، يعمل المركز على تطوير الرؤية التشغيلية من خلال المراقبة الرقمية للأسطول، بما يدعم الإدارة الاستباقية وموثوقية تقديم الخدمة.

وتسهم الخدمات الرقمية والإجراءات الموحدة والمتابعة المركزية في تعزيز حوكمة عمليات الصهاريج وكفاءة إدارتها.

وعلى صعيد تطوير قنوات الخدمة الرقمية، من المقرر إتاحة خدمات مركز إدارة الصهاريج ضمن منصة "تم"، بما يتيح للمتعاملين الوصول إلى الخدمات وتقديم الطلبات بسهولة عبر قناة رقمية موحدة.

وتشكّل السلامة والكفاءة التشغيلية محورًا رئيسيًا في عمليات المركز، حيث يواصل العمل على تطوير مهارات السائقين وتعزيز ممارسات السلامة والجودة في عمليات خدمات الصهاريج، إلى جانب تطوير برامجه التدريبية بالتعاون مع الجهات المختصة.

وتعكس هذه الجهود نهج المركز في تطوير منظومة متكاملة تجمع بين موثوقية الخدمة، وسهولة وصول المتعاملين، والرقمنة، والرقابة التشغيلية، والسلامة والامتثال، بما يدعم استمرارية تقديم خدمات صهاريج المياه وتلبية احتياجات المتعاملين في مختلف مناطق الإمارة.