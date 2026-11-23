دبي في 23 نوفمبر/وام/ أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية أسماء الفائزين بجوائزها الطبية لعام 2026 والتي شملت 3 شخصيات و5 أبحاث ومبادرتين، ضمن 5 فئات على مستوى دولة الإمارات والعالم العربي، تغطي مجالات العلوم الوراثية والأبحاث الصحية والتميز المهني والبحث العلمي والابتكار في القطاع الصحي.

وقال سعادة الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي للمؤسسة، إن نتائج الجوائز لهذا العام تعكس المستوى المتقدم للبحث العلمي والابتكار والتميز المهني في عدد من المجالات ذات الأولوية للقطاع الصحي، وفي مقدمتها العلوم الوراثية والطب الدقيق والذكاء الاصطناعي وأبحاث الأمراض المزمنة وتطوير نماذج الرعاية الصحية.

وأضاف أن المؤسسة تحرص من خلال جوائزها الطبية على تقدير الأعمال والشخصيات التي تستند إلى قيمة علمية ومهنية واضحة، وتمتلك القدرة على إحداث أثر ملموس في المعرفة والممارسات والخدمات الصحية، مشيراً إلى أن معايير التقييم والتحكيم تمثل أساساً في اختيار الفائزين، بما يضمن تقدير الإنجازات التي تجمع بين الجودة العلمية والأصالة وإمكانات التطبيق والأثر.

وأكد أن الأعمال الفائزة هذا العام تبرز أهمية مواصلة الاستثمار في البحث والابتكار، وتعزيز دور الكفاءات والمؤسسات الصحية والبحثية في تطوير حلول تستجيب للتحديات الصحية في دولة الإمارات والعالم العربي.

وفاز الدكتور خالد عدنان محمد عبدالرحمن فخرو بالجائزة العربية في العلوم الوراثية، وهو الرئيس التنفيذي للأبحاث ورئيس برنامج الطب الدقيق في سدرة للطب، وأستاذ علم الجينوم والطب الدقيق في جامعة حمد بن خليفة، وأستاذ مشارك في الطب الوراثي في وايل كورنيل للطب – قطر.

وفي فئة الجائزة العربية للأبحاث في القطاع الصحي، فاز بحث «صياغة مرجع الجينوم العربي الشامل المستند إلى بيانات من دولة الإمارات العربية المتحدة»، الذي أعده فريق بحثي بمشاركة جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، ومركز الجينوم في القيادة العامة لشرطة دبي، ومراكز الخدمات العلاجية الخارجية في دبي الصحية، ومستشفى الجليلة للأطفال في دبي الصحية، ومستشفى الأمل للصحة النفسية التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وهيئة الصحة بدبي، وشركة جينيوميك أرك في كندا.

وفاز في الفئة ذاتها بحث «استخدام بروتين pHERV-W ENV في الحويصلات الخارج خلوية كمؤشر حيوي للتنبؤ بالانتكاسات وتقييم مآل مرض التصلب المتعدد»، الذي أعده فريق بحثي من الجامعة الأمريكية في بيروت بلبنان وجامعة لوفان الكاثوليكية في بلجيكا.

وفي جائزة حمدان للمتميزين في القطاع الصحي، فاز الدكتور أبوبكر عبدالرحمن شافعي المدني، استشاري أمراض المخ والأعصاب ورئيس قسم طب الأعصاب في مستشفى راشد، وأستاذ في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.

كما فاز بالجائزة الدكتور حميد عبيد حميد بن حرمل الشامسي، الرئيس التنفيذي لمعهد برجيل للأورام ورئيس جمعية الإمارات للأورام، والأستاذ الزائر بجامعة هارفارد، والعالم الزائر بمعهد دانا فاربر للسرطان في الولايات المتحدة، إلى جانب عمله أستاذاً في جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية وجامعة الخليج الطبية، وأستاذاً مساعداً في جامعة الشارقة.

وشهدت جائزة أفضل بحث في القطاع الصحي فوز 3 أبحاث، الأول بعنوان «تطوير فحص جيني قائم على تقنية التسلسل الانتقائي وتسلسل القراءة الطويلة للكشف عن الأمراض الوراثية قبل الزواج»، وأعده فريق بحثي من جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية ومستشفى الجليلة للأطفال في دبي الصحية.

وفاز أيضاً بحث «استخدام التعلم الوثيق القابل للتفسير سريرياً للتنبؤ بإمراضية الطفرات الوراثية خاطئة المعنى في سرطان الثدي»، الذي أعده فريق بحثي من جامعة الإمارات العربية المتحدة وجامعة ملتميديا في ماليزيا وجامعة براويجايا في إندونيسيا.

أما البحث الثالث، فهو «نمذجة متلازمة درافيت وتصميم علاج قائم على الحمض النووي الريبوزي يعكسان النمط الظاهري الجزيئي في الخلايا العصبية المشتقة من الخلايا الجذعية المحفزة»، وأعده فريق بحثي من جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية.

وفي جائزة الابتكار في القطاع الصحي، فازت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن مبادرة «حياة: بناء منظومة وطنية متكاملة للتنسيق في التبرع بالأعضاء وزراعتها»، فيما فازت مدينة الشيخ شخبوط الطبية عن مبادرة «من الرؤية إلى الواقع: بناء مركز تميز لعلاج الحروق في الإمارات».

وتواصل مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، من خلال جوائزها الطبية، دعم البحث العلمي والتميز والابتكار في القطاع الصحي، وتكريم الشخصيات والمؤسسات والفرق البحثية التي تسهم في تطوير المعرفة والممارسات والخدمات الطبية في دولة الإمارات والعالم العربي.