أبوظبي في 23 نوفمبر / وام / احتفت هيئة الرعاية الأسرية وجامعة الإمارات العربية المتحدة بتخريج 24 موظفاً من الدفعة الأولى للدبلوم المهني في القيادة والإشراف في الخدمة الاجتماعية، في خطوة تعكس التزامها بالاستثمار في الكفاءات الوطنية وتطوير قدراتها القيادية والإشرافية، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للأفراد والأسر في إمارة أبوظبي.

نُفذ البرنامج بالتعاون مع قسم الخدمة الاجتماعية بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الإمارات العربية المتحدة، بهدف الجمع بين المعرفة الأكاديمية والممارسة المهنية، وتعزيز جاهزية الكوادر الوطنية لقيادة العمل الاجتماعي والإشراف عليه بكفاءة وفاعلية.

وأكدت سعادة سلامة عجلان العميمي، المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية أن هذا البرنامج يمثل خطوة مهمة في تطوير قدرات كوادر الهيئة، وتعزيز جاهزيتها لقيادة العمل الاجتماعي وفق أسس مهنية واضحة، بما يدعم تكامل الخدمات، ويرتقي بجودتها، ويسهم في تحقيق هدف الهيئة المتمثل في تمكين الأفراد والأسر من تجاوز التحديات وبناء أسر مستقرة ومتماسكة.

ومن جانبه أكد سعادة الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة، أن تأهيل القيادات في الخدمة الاجتماعية يمثّل استثماراً في قدرة المؤسسات على فهم التحولات المجتمعية والاستجابة لها بوعي ومسؤولية؛ فالقيادة في هذا القطاع تتطلب، إلى جانب الكفاءة الإدارية، حكماً مهنياً رصيناً يوازن بين متطلبات العمل المؤسسي وخصوصية الظروف الإنسانية لكل فرد وأسرة، ومن هذا المنطلق، جاءت شراكة الجامعة مع هيئة الرعاية الأسرية لتقديم تأهيل متخصص يربط المعرفة الأكاديمية بالممارسة، ويعزّز قدرة الكوادر الوطنية على قيادة فرقها واتخاذ قرارات تستند إلى الأدلة، وتراعي القيم الأخلاقية للمهنة وتصون كرامة المستفيدين.

وتضمّن البرنامج ثلاث وحدات رئيسية شملت المدخل إلى مهنة الخدمة الاجتماعية، والسياسات الاجتماعية والإطار التشريعي والتنظيمي في دولة الإمارات، والإدارة في الخدمة الاجتماعية، مع التركيز على تنمية المهارات القيادية والإشرافية وفق متطلبات الممارسة المهنية والسياق الاجتماعي المحلي.

واختُتم البرنامج بمشاريع تخرج تطبيقية تناولت تحديات واقعية في بيئة العمل، وقدم المشاركون من خلالها حلولاً ومقترحات عملية تسهم في تطوير الممارسات المهنية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.