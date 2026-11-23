أبوظبي في 23 نوفمبر/ وام/ تحتفل الاتحاد للطيران بمرور 20 عاماً على بدء عملياتها في الولايات المتحدة، مع وصول شبكتها إلى ست وجهات أمريكية، وإطلاق شراكات جديدة لتعزيز خيارات السفر والربط الجوي بين البلدين.

وأعلنت الناقلة الوطنية لدولة الإمارات، بهذه المناسبة، إطلاق أولى بطاقات الائتمان المشتركة "الاتحاد جيست فيزا سيجنتشر" (Etihad Guest Visa Signature)، بالتعاون مع شركة "فيزا" وبنك "أوماها الوطني الأول"، بما يتيح لحامليها كسب الأميال من خلال السفر والإنفاق اليومي.

وأوضح أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، أن مرور 20 عاماً على عمليات الناقلة في الولايات المتحدة يمثل محطة تعكس الروابط التي أسهمت في بنائها بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، والفرص التي أتاحها الربط الجوي بين البلدين.

وأضاف أن الولايات المتحدة تمثل سوقاً مهماً ضمن استراتيجية النمو العالمي للاتحاد، مشيراً إلى استمرار الاستثمار فيها وتعزيز الربط عبر أبوظبي، مع التطلع إلى توسيع الشبكة واستقطاب مزيد من الزوار إلى الإمارة.

وفي إطار توسيع خيارات السفر، تستند الاتحاد إلى شراكات المشاركة بالرمز مع الخطوط الجوية الأمريكية "أمريكان إيرلاينز" و"جيت بلو"، التي توفر رحلات ربط إلى وجهات إضافية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة خارج نطاق وجهاتها الست المباشرة.

كما تتيح الشراكة بين برنامجي الولاء "الاتحاد جيست" و"ترو بلو" كسب الأميال واستبدالها، فيما تبدأ شراكة جديدة مع برنامج "ساوث ويست رابيد ريواردز" لإتاحة كسب الأميال واستبدالها اعتباراً من ربيع عام 2027.

وتوفر الاتحاد للمسافرين إلى الولايات المتحدة خدمة التخليص المسبق لإجراءات الجمارك وحماية الحدود الأمريكية في مطار زايد الدولي، وهي المنشأة الوحيدة من نوعها في الشرق الأوسط وآسيا، وتتيح للمسافرين استكمال إجراءات الهجرة والجمارك والتفتيش قبل المغادرة من أبوظبي، والوصول إلى الولايات المتحدة بوصفهم ركاباً على متن رحلات داخلية، بما يسهل رحلات المتابعة ويوفر الوقت، إلى جانب إتاحة الدخول إلى صالة مخصصة في المطار.

وعلى صعيد استقطاب الزوار، يتيح برنامج التوقف المؤقت في أبوظبي من الاتحاد للطيران الإقامة الفندقية المجانية لمدة ليلة أو ليلتين في أبوظبي أو العين، بما يتيح للمسافرين استكشاف المعالم الثقافية والسواحل والأنشطة الترفيهية في العاصمة، إلى جانب التراث والطبيعة في مدينة العين.

ومنذ إطلاق البرنامج في عام 2024، استفاد منه أكثر من 310 آلاف زائر دولي لتمديد إقامتهم في الإمارة، وتُعد الولايات المتحدة وكندا من أبرز الأسواق المستفيدة منه.

وكانت الاتحاد للطيران قد أطلقت أولى رحلاتها إلى الولايات المتحدة بين أبوظبي ونيويورك في أكتوبر 2006، ثم أضافت شيكاغو عام 2009 وواشنطن العاصمة عام 2013، وبوسطن عام 2024، وأتلانتا عام 2025، وشارلوت في مارس 2026.