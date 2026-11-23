عجمان في 23 نوفمبر/وام/ استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، في الديوان الأميري، سعادة الدكتورة عهود علي شهيل مدير عام دائرة عجمان الرقمية، بمناسبة تكريمها بوسام الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ضمن الفريق الوطني للأمن السيبراني، ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات بأبوظبي.

جاء التكريم ضمن فرق الاتحاد التي تميزت بتحقيق إنجازات نوعية، وتقديراً لما قدمته من نموذج وطني رائد للجاهزية الدائمة في حماية مجتمع دولة الإمارات ومكتسباته الوطنية في جميع الظروف والأحوال، وما أظهرته من قدرة استثنائية على توحيد وتنسيق الجهود والاستجابة السريعة والفعالة لمختلف المخاطر والتحديات.

وهنأ صاحب السمو حاكم عجمان، سعادة الدكتورة عهود علي شهيل بهذا التكريم، مشيداً بجهودها ضمن الفريق الوطني للأمن السيبراني، وما يعكسه هذا الإنجاز من كفاءة الكوادر الوطنية في إمارة عجمان، وقدرتها على الإسهام في تعزيز منظومة الأمن السيبراني في دولة الإمارات.

وأعرب سموه، عن تمنياته لسعادة مدير عام دائرة عجمان الرقمية وفريق عملها، بمزيد من النجاح في أداء مهامهم، ومواصلة جهودهم في تطوير منظومة الأمن الرقمي بالدولة، وحماية منجزاتها ومكتسباتها الوطنية.

من جانبها، أعربت سعادة الدكتورة عهود علي شهيل عن سعادتها واعتزازها باستقبال صاحب السمو حاكم عجمان لها ، مؤكدة أن اهتمام سموه ودعمه يشكلان حافزاً لمواصلة العمل والعطاء في خدمة الوطن، وتحقيق المزيد من النجاحات في تعزيز منظومة الأمن السيبراني في دولة الإمارات.