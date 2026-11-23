أبوظبي في 23 نوفمبر/وام/ انطلقت اليوم في أبوظبي أعمال قمة "كيو إس للتعليم العالي في منطقة الشرق الأوسط 2026"، التي تُعقد برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتجمع نخبة من قادة مؤسسات التعليم العالي على مستوى العالم؛ لبحث سبل إعداد الكفاءات لمواكبة متطلبات الاقتصادات متسارعة التطور.

تجمع القمة - التي تستضيفها جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا وتنظمها مؤسسة "كيو إس" أكثر من 400 من قادة مؤسسات التعليم العالي، وصنّاع السياسات، والباحثين، وممثلي القطاعات الصناعية، من مختلف أنحاء العالم، لمناقشة الدور المحوري للجامعات في بناء اقتصاد قائم على الابتكار، وقادر على مواكبة التحولات المستقبلية.

يأتي انعقاد القمة تحت شعار "جامعات مستعدة للمستقبل واقتصادات مستعدة للمستقبل"، لاستقطاب الأفكار والخبرات الدولية إلى أبوظبي في وقت تشهد فيه الاقتصادات تحولات متسارعة، بفعل التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي وتغير متطلبات سوق العمل، ما يعزز الحاجة إلى توثيق التكامل بين التعليم العالي والبحث العلمي والأولويات الاقتصادية.

وبهذه المناسبة ، قال معالي الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة: "تؤدي الجامعات دوراً محورياً في إعداد الكفاءات القادرة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في الاقتصادات، ونعمل في دولة الإمارات على تعزيز الترابط بين التعليم العالي وتنمية المهارات والبحث العلمي والتوظيف، بما يضمن تأهيل الخريجين للاستفادة من الفرص التي يحملها المستقبل وتمثل قمة "كيو إس للتعليم العالي" منصة مهمة لتبادل الخبرات، وتوسيع نطاق الشراكات بين الجامعات وأصحاب العمل، واستكشاف سبل توظيف الذكاء الاصطناعي والابتكار للارتقاء بمخرجات التعليم.. ونركز على بناء منظومة متكاملة للتعليم العالي تواكب متطلبات المستقبل، وتدعم النمو الاقتصادي، وتحقق قيمة مستدامة للمجتمع".

حضر حفل افتتاح القمة التي تختتم غدا معالي محمد تاج الدين أحمد القاضي، رئيس دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي وسعادة البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة، إلى جانب عدد من كبار ممثلي مؤسسة "كيو إس" وقادة قطاع التعليم العالي على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال معالي محمد تاج الدين أحمد القاضي إنه مع تواصل مسيرة النمو والتطور في إمارة أبوظبي، نضع إعداد وتمكين الكفاءات القادرة على قيادة مسيرة التنمية في صميم أولوياتنا، ومن خلال تعزيز التعاون والتكامل على مستوى المنظومة التعليمية، نسعى إلى توفير مسارات تعليمية واضحة تمكّن طلبتنا من تحقيق طموحاتهم وتوظيف إمكاناتهم على النحو الأمثل، وفي هذا الإطار، تؤدي مؤسسات التعليم العالي دوراً محورياً في تنمية قدرات الطلبة وإعداد كفاءات وطنية قادرة على خدمة المجتمع والإسهام في مسيرة التنمية المستدامة للإمارة وتحقيق تطلعاتها المستقبلية".

بدوره رحب سعادة البروفيسور إبراهيم الحجري بالوفود المشاركة في العاصمة أبوظبي، مشيراً إلى تنامي دور الإمارة مركزا للابتكار والبحث العلمي وتنمية الكفاءات.

وقال سعادته: "تمثل الجامعات ركيزة أساسية لتكامل الكفاءات والمعرفة والفرص، ومن خلال التكامل بين التعليم والبحث العلمي والتعاون، يمكنها مساعدة المجتمعات على التصدي للتحديات الناشئة، بالتوازي مع إرساء أسس نمو اقتصادي مستدام".

من جهته قال الدكتور أشوين فرنانديز، رئيس مجلس إدارة مؤسسة كيو إس في الهند ونائب الرئيس للشؤون الاستراتيجية والتعاون الدولي في المؤسسة: "تواصل دولة الإمارات تحقيق تقدم لافت على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، فيما تؤدي جامعاتها دوراً محورياً في دفع مسيرة الابتكار والتحول، وقد ركزت النقاشات التي شهدتها قمة كيو إس للتعليم العالي في منطقة الشرق الأوسط 2026 على أهمية انسجام جهود مؤسسات التعليم العالي مع الأولويات الوطنية، بما يسهم في تنمية الكفاءات وتعزيز البحث العلمي ودعم بناء اقتصاد قائم على المعرفة ومهيأ للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، وستسهم الرؤى والشراكات التي نتجت عن القمة في رسم ملامح مستقبل التعليم العالي والمجتمع في المنطقة، ودفع مسيرة التقدم فيهما.

وشهد حفل الافتتاح أيضاً مشاركة جيسون نيومان، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مؤسسة "كيو إس" والبروفيسور غسان عواد، رئيس اللجنة الاستشارية العالمية لمؤسسة "كيو إس" لمنطقة الشرق الأوسط، ورئيس جامعة أبوظبي.

واستعرضت الحلقات النقاشية والجلسات الحوارية والورش، التي عُقدت على مدار اليوم، دور الجامعات في دعم التحول الاقتصادي الوطني، وإعداد الكفاءات لمتطلبات المستقبل في ظل تنامي استخدام الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الشراكات مع القطاعات الصناعية والحكومية.

وتناولت النقاشات أيضًا تطور برامج التعليم الإداري للدراسات العليا، والأهمية المتزايدة للشهادات المصغّرة والتعلم مدى الحياة، ومستقبل التعليم والتعلّم في عصر يشكّل الذكاء الاصطناعي أحد أبرز ملامحه، إلى جانب متطلبات القيادة والحوكمة والقدرات الاستراتيجية التي تحتاج إليها المؤسسات لمواصلة التطور والاستجابة لمتطلبات سوق العمل المتغيرة".

وتؤكد استضافة جامعة خليفة هذه القمة التزامها بتطوير نموذج للتعليم العالي يربط بين التميز الأكاديمي والبحث العلمي والابتكار والتعاون مع القطاعات الصناعية، بما ينسجم مع أولويات التنمية الوطنية.