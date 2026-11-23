دبي في 23 نوفمبر/ وام/ أوصى مؤتمر شعبة الإمارات لأمراض الجهاز الهضمي والكبد 2026 الذي اختتم أعماله بدبي ، بتعزيز التشخيص المبكر ، وتطوير مسارات علاجية متكاملة للمرضى المصابين بأمراض الأمعاء الالتهابية، وتوسيع نطاق تطبيق تقنيات التنظير المتقدم، بما يشمل التنظير بالموجات فوق الصوتية، والاستئصال بالمنظار، ووقف النزيف، والتدخلات العلاجية المتقدمة في تخصصي أمراض الجهاز الهضمي والكبد.

و ناقش المؤتمر الذي استمر ثلاثة أيام ، بمشاركة أكثر من 800 طبيب واختصاصي ومهني من الإمارات و الخارج ، أحدث التطورات في تشخيص أمراض الجهاز الهضمي والكبد وعلاجها، وأكد على أهمية تعزيز التشخيص المبكر، وتطوير الأساليب العلاجية، والارتقاء بكفاءة الكوادر الصحية.

وأكدت التوصيات أهمية مواصلة تدريب الأطباء على التقنيات العلاجية الحديثة من خلال ورش العمل التطبيقية، وتعزيز اعتماد الممارسات السريرية على الأدلة العلمية وأحدث الدراسات، وتوثيق التعاون بين اختصاصيي أمراض الجهاز الهضمي والكبد والجراحة والأشعة والتخصصات المرتبطة بها. ويسهم هذا التعاون متعدد التخصصات في دعم دقة التشخيص والمساعدة في اختيار الأساليب العلاجية الأنسب لكل مريض ، إلى جانب تعزيز الاهتمام بأمراض الجهاز الهضمي لدى الأطفال، واضطرابات حركة الجهاز الهضمي والاضطرابات الوظيفية، وتطوير أساليب التعامل مع الحالات المعقدة.

ودعا المؤتمر إلى توسيع نطاق تبادل الخبرات بين المؤسسات الطبية في دولة الإمارات والمنطقة والعالم، بما يدعم تطوير قدرات الكوادر الصحية والارتقاء بجودة الرعاية والنتائج العلاجية للمرضى.

و أوضح الدكتور عبدالله الحساني، رئيس شعبة الإمارات لأمراض الجهاز الهضمي والكبد، أن النجاح الذي حققه المؤتمر يعكس مكانة دولة الإمارات كوجهة لاستضافة المؤتمرات الطبية المتخصصة، وقدرتها على استقطاب الخبرات العلمية والعملية من مختلف أنحاء العالم ضمن منصة تتيح تبادل المعرفة ومناقشة التحديات التي تواجه التخصصات الطبية.

وأضاف أن المشاركة الواسعة وتنوع البرنامج العلمي وورش العمل التطبيقية أسهمت في تحقيق أهداف المؤتمر، وأتاحت للمشاركين فرصة الاطلاع على أحدث التطورات في تشخيص أمراض الجهاز الهضمي والكبد وعلاجها. وأشار إلى أن أهمية هذه اللقاءات تتجاوز النقاشات العلمية، إذ تسهم في ترجمة التطورات الطبية إلى ممارسات سريرية أكثر تطوراً، والارتقاء بمستويات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.