دبي في 23 نوفمبر/ وام/ أعلنت جميرا، الشركة الرائدة عالمياً في قطاع الضيافة الفاخرة والتابعة لـ "دبي القابضة"، عن انضمام فندق "جميرا بحيرة كومو" إلى مجموعتها المتنامية من الفنادق في أوروبا .

يقع الفندق في قرية "تورنو" مباشرة على ضفاف "بحيرة كومو"، ويضم أجنحة حصرية توفر أجواءً هادئة تتميز بالخصوصية مع إطلالة مائية خلابة.

ومن المقرر أن يستقبل الفندق ضيوفه بدءاً من ربيع عام 2027، ليقدم تجربة إقامة عصرية تنسجم مع جمال البحيرة وطبيعة المنطقة المحيطة بها.

ويتميز الفندق - الذي كان يعرف سابقاً باسم "إيل سيرينو لاغو دي كومو"- بتصاميم تحمل توقيع المهندسة المعمارية والمصممة الشهيرة باتريسيا أوركيولا، التي أبدعت في ابتكار مساحات عصرية تنبض بالأناقة في الفندق لتمنح الضيوف إحساساً بالراحة والخصوصية التي توفرها المنازل الراقية حيث استخدمت في تصاميمها مواد طبيعية مثل الحجر والخشب، مع نوافذ ممتدة من الأرض إلى السقف وتراسات واسعة تخلق تناغماً بين المساحات الداخلية والمناظر الطبيعية المحيطة وانعكاسات الضوء المتغيرة على مياه البحيرة.

يأتي هذا المشروع امتداداً لتعاونها مع "جميرا"، بعد أن تولت إعادة تصميم أجنحة فندق جميرا "كابري بالاس"، مستوحية تفاصيلها من براعة الأعمال اليدوية المحلية وروح الحياة الساحلية في جزيرة كابري.

يضم الفندق 40 جناحاً فاخراً بإطلالات مائية ساحرة، مع تراسات خاصة مجهزة بالأثاث ومساحات داخلية رحبة تحاكي أجواء المنازل الراقية المطلة على البحيرة، وتمنح الضيوف فرصة الاستمتاع بجمال المكان وفق إيقاعهم الخاص.

ومن أبرز خيارات الإقامة جناح "غراند دارسينا سويت " الممتد على مساحة 200 متر مربع، والذي يوفر إمكانية الوصول المباشر إلى البحيرة للسباحة بخصوصية تامة.

أما جناح "سميرالدو بنتهاوس سويت"، فيتميز بإطلالاته البانورامية وحديقته الخاصة وحوض استحمام بمياه ساخنة. وتتنوع تجارب الضيوف بين الأنشطة المائية ووجبات الغداء الطويلة وأوقات الاسترخاء في الفندق، إلى جانب اكتشاف الحياة الاجتماعية والثقافية في منطقة بحيرة كومو وميلانو المجاورة.

وقال توماس ماير، الرئيس التنفيذي لـ "جميرا": لا تقتصر خططنا للتوسع العالمي على دخول وجهات جديدة، بل نحرص على اختيار فنادق استثنائية تتمتع بهوية مميزة، وتتيح لنا تقديم تجارب ضيافة تعكس طابع كل وجهة وتلبي تطلعات ضيوفنا ، وتمنحنا "بحيرة كومو" فرصة مميزة لإضافة بصمتنا إلى فندق اشتهر بتصميمه المعماري وأجوائه التي تتميز بالخصوصية وسمعته المرموقة، مع الحفاظ على هذه المقومات وتقديم كرم الضيافة ودفء الاستقبال والخدمات الشخصية التي تشتهر بها "جميرا"، إلى جانب تطوير تجربة الطعام لتعكس طابع المنطقة وتقاليدها.

وذكر أن هذه الإضافة، تمثل إلى جانب فندق "جميرا كابري بالاس"، خطوة مهمة نحو تعزيز حضورنا في إيطاليا وتوسيع مجموعتنا من الفنادق في أوروبا، مع التركيز على الوجهات التي تتمتع كل منها بطابعها الخاص.

وتحتفظ مطاعم الفندق المطلة على البحيرة بمكانتها المميزة ضمن تجربة الإقامة، إلى جانب المسبح ذي الإطلالة المفتوحة بمياهه العذبة والمدفأة، وإمكانية الوصول المباشر إلى البحيرة ، حيث تستعد "جميرا" لتقديم تجارب طعام متجددة تبرز أصالة المطبخ الإيطالي، مع التركيز على المكونات المحلية، لتمنح الضيوف فرصة التعرف على نكهات"بحيرة كومو" وتقاليدها العريقة في فنون الطهي.

ومن المقرر الكشف عن المزيد من التفاصيل خلال المرحلة المقبلة، مع استمرار العمل على تطوير تجربة الفندق. وتشمل الخطط أيضاً افتتاح "تاليس سبا" داخل المبنى التاريخي المخصص للقوارب على ضفاف البحيرة، حيث توفر غرف العلاجات إطلالات مباشرة على المياه.

وتنقل "جميرا" إلى وجهتها الجديدة على "بحيرة كومو" إرثها العريق في الضيافة العربية الأصيلة، مستندة إلى خبرة تمتد 29 عاماً في تقديم تجارب إقامة تجمع بين كرم الاستقبال والاهتمام الشخصي بالضيوف، وسط أجواء هادئة تنسجم مع طابع المكان وجمال الطبيعة المحيطة.

ويحرص فريق خدمة الضيوف الشخصية على تصميم تجربة إقامة تناسب اهتمامات كل ضيف، بدءاً من الرحلات على متن القوارب التي تصنعها شركة "كانتييري إرنستو ريفا"، وصولاً إلى اكتشاف عالم التصميم وفنون الطهي والحياة الثقافية في كومو وميلانو المجاورة.

وتقدم "جميرا" من خلال الفندق أيضا تجربة جديدة تجسد رؤيتها للمجلس العالمي، باعتباره مساحة تجمع الثقافات وتشجع على التواصل وتبادل الأفكار، وتتيح للضيوف فرصة لقاء الفنانين والمصممين والطهاة والمبدعين الذين يسهمون في إثراء المشهد الثقافي والفني للمنطقة.

وتعزز هذه الإضافة حضور العلامة في أوروبا، لينضم "جميرا بحيرة كومو" إلى مجموعة فنادقها التي تشمل "جميرا كابري بالاس" و"جميرا مايوركا" و"جميرا كارلتون تاور"، إلى جانب فندق "جميرا لو ريتشموند جنيف" المرتقب افتتاحه، بما يعزز تنوع مجموعتها الأوروبية بين الفنادق الواقعة في أبرز المدن والمنتجعات السياحية.

ويمتد حضور جميرا في المنطقة إلى عالم اليخوت الفاخرة من خلال ذا مالتيز فالكون، وهي تجربة في فئة جميرا بريفيه تقدم رحلات موسمية عبر البحر الأبيض المتوسط.