دبي في 23 نوفمبر /وام/ نجح بنك الإمارات دبي الوطني، في إتمام تسهيلات تمويلية ثنائية بقيمة 385 مليون درهم لصالح شركة "سمانا للتطوير العقاري".

تتضمن هذه التسهيلات الائتمانية التي أعلن عن اتمامها اليوم و تمتد لأربع سنوات، قرضاً لأجل محدد وضماناً من مؤسسة التنظيم العقاري؛ بما يدعم خطط نمو الشركة، ويمنحها مرونة أكبر في الاستحواذ على الأراضي وتطوير المشاريع العقارية في مختلف أنحاء دبي.

وتتيح آلية السداد للمطور الاستفادة من المستحقات المالية لعدد من المشاريع القائمة المختارة، بما يعزز كفاءة رأس المال ويدعم تنفيذ المشاريع التطويرية المقبلة للشركة.

وأكد أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال للمجموعة في بنك الإمارات دبي الوطني،أن قطاع العقارات في دولة الإمارات يواصل نموه وتطوره، بما يتيح العديد من الفرص للمطورين الذين يمتلكون رؤية واضحة على المدى الطويل، منوها بأن البنك يهدف إلى أن يكون شريكاً مصرفياً استراتيجياً للشركات التي تساهم في ترسيخ نمو القطاع العقاري في الدولة .

ومن جانبه، ذكر عمران فاروق، الرئيس التنفيذي لشركة "سمانا للتطوير العقاري، ان هذا التمويل الاستراتيجي يسهم في تعزيز السيولة المالية للشركة وقاعدة رأس المال اللازمة لتنفيذ خططها التوسعية الطموحة، كما سيدعم قدرتها على توسيع محفظتها الاستثمارية، وإطلاق مجمعات سكنية متكاملة مميزة، واغتنام فرص التطوير الرئيسية المتاحة في دبي.