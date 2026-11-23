افتتح الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، اليوم يرافقه سعادة الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، النسخة الرابعة من معرض عجمان للفرنشايز تحت شعار "لآفاق أوسع"، الذي تنظمه غرفة عجمان بالتعاون مع رابطة الإمارات للفرنشايز في مقر منظومة "ثرا للاستثمار وريادة الأعمال" بعجمان، بمشاركة 30 علامة تجارية رائدة من 12 دولة.

وتفقد الشيخ حميد بن عمار النعيمي، أجنحة المعرض، واطلع خلالها على العلامات التجارية المشاركة وأبرز منتجاتها وخدماتها ونماذج أعمالها في قطاع الامتياز التجاري.

وقال الشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي، إن معرض عجمان للفرنشايز منصة اقتصادية مهمة لدعم نمو قطاع الامتياز التجاري، وفتح آفاق جديدة أمام العلامات التجارية الوطنية للتوسع والانتشار، إلى جانب تشجيع رواد ورائدات الأعمال على تطوير مشاريعهم والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة، بما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وتنويع مجالات الاستثمار في الإمارة.

وأكد أن إمارة عجمان، بقيادة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، تولي اهتماماً كبيراً بدعم العلامات التجارية الوطنية، وتمكين أصحاب المشاريع ورواد الأعمال من الاستفادة من النمو والتوسع من خلال توفير بيئة استثمارية محفزة للأعمال، بما يدعم مستهدفات رؤية عجمان 2030، ويعزز مكانة الإمارة وجهة جاذبة للاستثمار والأعمال.

من جانبه، أكد سعادة الشيخ سلطان بن صقر النعيمي، أهمية معرض عجمان للفرنشايز في توفير منصة دولية متخصصة للترويج للعلامات التجارية الوطنية وتعزيز حضورها في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، إلى جانب استقطاب الاستثمارات النوعية، وفتح آفاق جديدة أمام أصحاب العلامات التجارية للتوسع والنمو.

وأضاف: "يهدف المعرض إلى تمكين الشباب ورواد الأعمال من الاستفادة من فرص الامتياز التجاري ونماذج الأعمال الناجحة، وتعريف المستثمرين بآليات هذا القطاع ومقوماته، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب وقصص النجاح، وبناء الشراكات بين العلامات التجارية والمستثمرين، بما يعزز نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة ويدعم تنويع النشاط الاقتصادي".

وأوضح أن تنظيم المعرض يجسد جهود الغرفة لترسيخ مكانة الإمارة وجهة جاذبةً للاستثمار وريادة الأعمال، وتعزيز حضورها على خارطة الامتياز التجاري.

من جهته، قال سعادة سالم السويدي، مدير عام غرفة عجمان، إن الغرفة تؤمن بأن ريادة الأعمال والامتياز التجاري محركان مهمان لتنويع الاقتصاد وتعزيز تدفقات الاستثمار"، مشيراً إلى أن الامتياز التجاري يوفر منظومة متكاملة لنقل المعرفة والخبرات وتطوير الأعمال ورفع كفاءة التشغيل، وتهيئة نماذج استثمارية قابلة للنمو والاستدامة.

وأوضح أن المتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال عززت من أهمية الفرنشايز، كأداة استراتيجية تتيح للعلامات التجارية الانتقال إلى أسواق جديدة، وتمنح المستثمرين ورواد الأعمال فرصاً للاستفادة من نماذج أعمال أثبتت نجاحها، بما يعزز فرص النمو ويخلق مسارات جديدة للشراكات الاقتصادية.

حضر الافتتاح، سعادة محمد خليفة بن سالمين العرياني النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، وسعادة مروان حسين الشعالي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة وأعضاء مجلس الإدارة ومديرو الجهات الحكومية، ونخبة من المستثمرين والخبراء والمستشارين المتخصصين في قطاع الامتياز التجاري وريادة الأعمال.

يذكر أن فعاليات المعرض تستمر حتى 25 نوفمبر الجاري في مقر منظومة "ثرا للاستثمار وريادة الأعمال – ثرا هب" بمشاركة 30 علامة تجارية من 12 دولة، تمثل قطاعات متنوعة مثل الأغذية، والصحة، والتعليم، والرياضة، والتكنولوجيا، وغيرها.

يصاحب المعرض برنامج متنوع من الجلسات الحوارية وورش العمل والفعاليات التفاعلية، التي تتناول مفاهيم الامتياز التجاري وآليات العمل فيه وفرص تمويله، وتستعرض التجارب الناجحة وأفضل الممارسات، إلى جانب برنامج "Franchise Tank" لاستعراض العلامات التجارية وتقييم جاهزيتها للنمو والتوسع، بما يعزز معارف المستثمرين ورواد الأعمال ويدعم قراراتهم الاستثمارية.