أبوظبي في 23 نوفمبر / وام / احتفت "مسابقة العباقرة الوطنية للحساب الذهني 2026"، التي نظمها مركز الأطفال العباقرة ، أمس، بالفائزين في دورتها الجديدة.

و تجسد المسابقة، نموذجاً للمبادرات التعليمية الهادفة إلى اكتشاف القدرات الذهنية لدى الطلبة وتنميتها، من خلال منافسات جمعت طلبة من تسع مدارس، وذلك في إطار مبادرة وطنية تسعى إلى تعزيز مهارات الحساب والتركيز والتفكير السريع، احتفاءً بعيد الاتحاد الـ55 وتزامناً مع "عام الأسرة".

وشهد الشيخ محمد بن نهيان بن زايد آل نهيان حفل تتويج الفائزين، حيث كرم الطلبة الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى ضمن الصفوف الدراسية من الأول إلى التاسع، وسلمهم الميداليات والشهادات، في مشهد احتفى بإنجازاتهم وقدراتهم الذهنية، إذ نال تسعة طلاب المركز الأول، وتسعة طلاب المركز الثاني، فيما حصل 42 طالباً وطالبة على المركز الثالث.

وعكست المنافسات مستوى المهارات الحسابية والذهنية التي اكتسبها المشاركون، من خلال اختبارات تخصصية خضعوا لها، كل وفق صفه الدراسي، لقياس سرعة إجراء العمليات الحسابية ودقتها ذهنياً، دون الاستعانة بالورقة أو الآلة الحاسبة، بما يسهم في تعزيز قدراتهم على التركيز والانتباه وتنشيط الذاكرة، وتنمية مهارات التفكير وسرعة الاستجابة.

وشهدت المسابقة مشاركة طلبة من 9 مدارس، هي مدرسة الإمارات الخاصة، ومدارس الإمارات الوطنية، ومدرسة الدانة للشراكات التعليمية، ومدرسة أرزانا الخاصة، ومدارس الإنترناشونال كوميونتي، ومدرسة الوردية الخاصة، ومدرسة سما الدولية، ومدرسة فرجينيا الأمريكية، ومدرسة الياسمينة الأمريكية، في منافسات أتاحت للطلبة فرصة استعراض قدراتهم وتبادل الخبرات في أجواء تنافسية إيجابية.

وجاء تنظيم المسابقة من قبل مركز الأطفال العباقرة باعتبارها مبادرة وطنية مجانية بالكامل، شملت البرنامج التدريبي التحضيري والمشاركة دون رسوم، في خطوة تستهدف إتاحة الفرصة أمام الطلبة لتطوير قدراتهم الذهنية، وتعزيز مهاراتهم الحسابية، وترسيخ ثقافة التميز والتنافس الإيجابي بين طلبة المدارس.

وحضر الحفل محمد القيسية، المدير العام لمركز الأطفال العباقرة، وعدد من ممثلي الجهات الشريكة ومديري المدارس المشاركة وأولياء أمور الطلبة، الذين تابعوا منافسات الطلبة واحتفوا بما حققوه من نتائج وإنجازات.

ويعد مركز الأطفال العباقرة شركة تعليمية وطنية في دولة الإمارات، تعنى بتنمية مهارات الحساب الذهني لدى الأطفال من خلال برامج العدّاد الحسابي "الأباكس" والحساب بالأصابع، بهدف تعزيز التركيز والذاكرة وسرعة التفكير والثقة بالنفس لدى الطلبة، بما يدعم بناء قدراتهم الذهنية وتطوير مهاراتهم التعليمية.