الظفرة في 23 نوفمبر /وام/ توظف بلدية منطقة الظفرة تقنيات الذكاء الاصطناعيو الابتكار لرفع كفاءة العمليات الميدانية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمجتمع، بما يواكب توجهات حكومة أبوظبي نحو تعزيز الابتكار والتحول الرقمي والاستدامة.

وفي هذا الإطار، وظفت البلدية تقنيات الذكاء الاصطناعي في عدد من الأنظمة والمعدات الذكية، من أبرزها سيارة مسح أصول البلدية المزودة بأحدث التقنيات لرصد وتوثيق الأصول والبنية التحتية بدقة وسرعة، و"الكناسة الذكية" التي تعتمد على أنظمة متطورة لمتابعة أعمال النظافة وتحسين كفاءة إدارة الموارد، بالإضافة إلى سيارة التفتيش الذكي التي تدعم الفرق الميدانية في رصد الملاحظات والمخالفات وتحليل البيانات بشكل فوري، الأمر الذي يعزز سرعة الاستجابة ودقة اتخاذ القرار.

كما عززت البلدية مسيرة الابتكار في القطاع الزراعي عبر تطوير وتطبيق حلول تقنية حديثة تدعم حماية البيئة وترشيد استخدام الموارد الطبيعية، شملت جهاز حقن الأشجار والنخيل الذي يسهم في رفع كفاءة معالجة الآفات والأمراض الزراعية، وتقنية مبتكرة لمكافحة أشجار الغويف الضارة، إلى جانب جهاز قياس نسبة الجير في التربة الذي يساعد في تحسين خصائص التربة ودعم الممارسات الزراعية المستدامة وتعزيز الغطاء النباتي.

وفي إطار نشر ثقافة الابتكار وترسيخها في بيئة العمل، أطلقت بلدية منطقة الظفرة فعاليات أسبوع الابتكار التي تستهدف تشجيع الموظفين على تبني الأفكار الإبداعية والحلول المبتكرة، وتطوير آليات العمل والخدمات البلدية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق التميز والاستدامة، وترسيخ مكانة البلدية كمؤسسة رائدة في استشراف المستقبل وتبني أفضل الممارسات المبتكرة.

وأكدت البلدية أن الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي والابتكار يمثل ركيزة أساسية لتطوير منظومة العمل البلدي، وتعزيز جودة الحياة، وتحقيق تنمية مستدامة تلبي تطلعات المجتمع في منطقة الظفرة.