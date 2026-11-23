الشارقة في 23 نوفمبر /وام/ شهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد و نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، اليوم ، على مسرح الأكاديمية، حفل تخريج 79 خريجاً وخريجة من الدفعة الرابعة لطلبة الدكتوراه، والدفعة الثامنة لطلبة الماجستير، من طلبة الأكاديمية.

استهل الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات ، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها عرض مرئي جسد مسيرة تطور أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، وما شهدته من نقلة نوعية في مرافقها التعليمية والتدريبية الحديثة، وما تضمه من تقنيات ذكية وبيئات تعليمية وافتراضية متقدمة، إلى جانب مشاهد من مناقشات الرسائل والأطروحات العلمية لطلبة الدراسات العليا.

وألقى اللواء الدكتور محمد خميس العثمني، مدير أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، كلمة أكد فيها أن تخريج هذه الكوكبة من حملة الدكتوراه والماجستير يجسد الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي جعل الاستثمار في الإنسان والعلم والمعرفة ركيزة أساسية لبناء المجتمع وتقدمه، مشيراً إلى أن الأكاديمية تواصل رسالتها في إعداد كفاءات أمنية مؤهلة قادرة على مواكبة المتغيرات واستشراف تحديات المستقبل.

وثمّن العثمني توجيهات سمو ولي عهد الشارقة، في أهمية الالتزام بمبدأ "الرحمة قبل السلطة"، باعتباره نهجاً أصيلاً في إعداد رجل الأمن الذي يجمع بين هيبة القانون والقيم الإنسانية، مؤكداً حرص الأكاديمية على ترسيخ هذه المبادئ في نفوس طلبتها ومنتسبيها.

وأوضح مدير أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية أن الخريجين يتوزعون بواقع 5 من حملة الدكتوراه و74 من حملة الماجستير، في تخصصات إدارة الشرطة والبحث الجنائي والجودة والتميز في العمل الأمني، لافتاً إلى أن الأكاديمية طورت ثمانية مسارات أكاديمية ضمن برنامج ماجستير علوم الشرطة، وذلك استناداً إلى دراسات تخصصية وزيارات ميدانية، تلبية للاحتياجات المتجددة للهيئات النظامية بإمارة الشارقة، وهي: مسار القيادة الأمنية المتميزة، ومسار الاستراتيجية والريادة الأمنية، ومسار إدارة العمليات الأمنية، ومسار الشرطة والأمن المجتمعي، ومسار الاستدلال والبحث الجنائي، ومسار مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومسار مكافحة جرائم المخدرات، ومسار مكافحة الجرائم السيبرانية والأدلة الرقمية.

وتناول العثمني التطور الذي تشهده المنظومة التعليمية والتدريبية بالأكاديمية، وفي مقدمتها مركز التعليم والتدريب الافتراضي وما يوفره من بيئات تدريبية متقدمة لمحاكاة السيناريوهات الأمنية المعقدة، ودعم التحقيقات الجنائية والعمل الأمني الميداني.

واختتم مدير أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية كلمته، مشيراً إلى مواصلة الأكاديمية دورها العلمي والمجتمعي، من خلال استعدادها لاستضافة المؤتمر الدولي السادس عشر للاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة، تحت عنوان "التنمية المستدامة والأمن الإنساني في عالم متغير"، ومشاركتها بالتعاون مع جامعة الذيد في تنظيم المنتدى العلمي "التوازن الرقمي: مسؤولية مجتمعية"، بما يعزز حضورها في مناقشة القضايا المعاصرة واستشراف الحلول المستقبلية.

وألقى الخريج حسن عبدالله العوضي كلمة نيابة عن زملائه وزميلاته، رفع فيها أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، تقديراً لرؤيته الثاقبة ومكرماته السامية من خلال المنح الدراسية لهم، والتي أسهمت في تمكينهم من مواصلة دراساتهم العليا، معرباً عن امتنان الخريجين والخريجات إلى سمو ولي عهد الشارقة، ولمجلس الأكاديمية وإدارتها وأعضاء هيئتها الأكاديمية، مؤكداً عزمهم على تسخير ما اكتسبوه من علوم ومعارف لخدمة الوطن والمجتمع.

وعبّر العوضي في كلمته عن اعتزازهم بهذا الإنجاز العلمي، مؤكداً أن الحصول على الدرجات العلمية العليا يمثل بداية لمرحلة جديدة من المسؤولية المهنية والوطنية، تتجسد في تحويل الأبحاث والمعارف إلى حلول عملية تسهم في تطوير العمل الأمني وتعزيز كفاءة المؤسسات.

وتفضل سمو رئيس مجلس أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، في نهاية حفل التخريج، بتسليم الشهادات للخريجين والخريجات، ملتقطاً معهم الصور التذكارية، ومهنئاً إياهم بالتخرج ومتمنياً لهم النجاح والتوفيق في حياتهم العملية المقبلة، وأن يسهموا بما اكتسبوه من علوم ومعارف وخبرات في تطوير منظومة العمل الأمني وخدمة وطنهم ومجتمعهم.

وكان سمو لي عهد الشارقة قد اطلع قبيل حفل التخرج على عرضٍ لعدد من أطروحات ورسائل الخريجين، مستمعاً سموه إلى شرحٍ مفصل حولها، وأبرز ما تضمنته من أفكار وحلول وتوصيات.

حضر الحفل إلى جانب سمو ولي عهد الشارقة، كل من: عبد الله محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة، والفريق عبدالله مبارك بن عامر، قائد عام شرطة الشارقة، نائب رئيس مجلس الأكاديمية، واللواء جاسم محمد الخيال قائد عام الحرس الأميري، وعدد من كبار المسؤولين، وكبار ضباط الشرطة وممثلي الجامعات والمؤسسات التعليمية، وأعضاء الهيئة الأكاديمية والخريجين وأسرهم.