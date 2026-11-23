أبوظبي في 23 نوفمبر / وام / كرمت هيئة أبوظبي للتراث الجهات الداعمة لمزاينة رزين في مهرجان الظفرة بدورته العشرين، وذلك تقديراً لدورها وشراكتها الفاعلة في إنجاح فعاليات المزاينة.

وشهدت منصة مزاينة الإبل بمنطقة رزين في أبوظبي مساء أمس تتويج مُلاك الإبل الفائزين بالمراكز الأولى في منافسات 12 شوطاً للمحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل من سن الحول، والتي خُصص لها 115 جائزة.

وسلم سعادة عبدالله مبارك المهيري، رئيس الهيئة الدروع التقديرية لممثلي الجهات الداعمة (القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل - بلدية أبوظبي، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة")، وتوج الفائزين بالمنافسات، وسط حضور مُلاك الإبل وعشاق المسابقات التراثية وزوار المزاينة.

أقيمت منافسات "مزاينة رزين"، ثاني محطات الدورة الـ 20 من مهرجان الظفرة، خلال الفترة من 15 إلى 22 نوفمبر الجاري بمنصة مزاينة الإبل في رزين بأبوظبي، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.

شملت المحطة الثانية 82 شوطاً خُصص لها 775 جائزة بقيمة 9 ملايين و955 ألف درهم، وتتوزع على أربع فئات رئيسية هي المحليات بواقع 38 شوطاً، والمجاهيم بـ 32 شوطاً، والمهجنات الأصايل بـ 9 أشواط، والوضح بـ 3 أشواط.