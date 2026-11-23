بروكسل في 23 نوفمبر/وام/ نشرت المفوضية الأوروبية، اليوم، 5 خرائط طريق تحدد الإجراءات الرئيسية الكفيلة بتعزيز استعداد الاتحاد الأوروبي لمواجهة حالات الطوارئ الصحية، وضمان توافر التدابير الطبية المضادة والاستجابة الفعالة لمختلف التهديدات الصحية.

وتحدد خرائط الطريق الاحتياجات المحتملة من التدابير الطبية المضادة، بما يشمل الفحوص التشخيصية واللقاحات والعلاجات ومعدات الوقاية الشخصية، في سيناريوهات الطوارئ المختلفة، إلى جانب رصد الثغرات القائمة وتحديد الإجراءات اللازمة لتحسين توافر هذه التدابير وإمكانية الوصول إليها، بدءاً من البحث والتطوير، مروراً بالإنتاج والشراء والتخزين الاستراتيجي، وصولاً إلى نشرها واستخدامها عند الحاجة.

وتُعد هذه الخرائط إحدى المخرجات الرئيسية لاستراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن التدابير الطبية المضادة، وتركز على 5 تهديدات ذات أولوية، اختير كل منها ليكون نموذجاً للاستعداد لمجموعة أوسع من التهديدات المتشابهة في خصائصها.

وتشمل هذه التهديدات:الإنفلونزا الجائحية،فيروس إيبولا والفيروسات الخيطية الأخرى،حمى الضنك،البكتيريا المعوية المقاومة للكاربابينيم ، العوامل العصبية.