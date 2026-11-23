الفجيرة في 23 نوفمبر/وام/ بحثت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع وفد قنصلية جمهورية مصر العربية في دبي إلى جانب أطر توسيع قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال بما يسهم في استكشاف فرص جديدة للشراكة والاستثمار، ويدعم نمو العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

جاء ذلك خلال استقبال معالي محمد أحمد اليماحي، رئيس مجلس إدارة الغرفة سعادة الدكتور حسام حسين إسماعيل، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في دبي والإمارات الشمالية، بحضور سعادة الدكتور علي الملا

نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس إدارة الغرفة وسعادة مريم السماحي نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة .

وحضر من جانب القنصلية المصرية القنصل نهى قناوي وحسين عبد المنعم قنصل اقتصادي وتجاري.

وأكد اليماحي اعتزاز الغرفة بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، مشيراً إلى أن هذه العلاقات تمثل قاعدة راسخة لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري، وتعزيز الشراكات بين الشركات والمستثمرين في البلدين.

وأوضح اليماحي أن الغرفة تولي اهتماماً بتطوير علاقاتها مع السوق المصري، وفتح قنوات مباشرة مع الشركات والمستثمرين المصريين، بما يتيح استكشاف فرص التعاون في القطاعات الصناعية والتجارية واللوجستية، إلى جانب مجالات الزراعة والأمن الغذائي والصناعات الغذائية، والاستفادة من الإمكانات الإنتاجية المصرية والمقومات التجارية واللوجستية التي تتمتع بها إمارة الفجيرة.

وأعرب عن تطلع الغرفة إلى التنسيق مع القنصلية العامة لمصر لتنظيم زيارة لوفد من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين إلى إمارة الفجيرة، للاطلاع على الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة، وعقد لقاءات مباشرة مع الشركات والمؤسسات المحلية، إلى جانب تنظيم لقاءات أعمال ثنائية تستهدف تحديد مجالات التعاون ذات الأولوية، وبناء شراكات تجارية واستثمارية تحقق مصالح مشتركة للجانبين.

وأشار اليماحي إلى أهمية تعزيز التعاون للترويج للفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة لدى الجانبين، وتسهيل التواصل بين الشركات الإماراتية والمصرية، بما يفتح آفاقاً أوسع أمام شركات الفجيرة للوصول إلى السوق المصري، ويعزز في الوقت ذاته حضور الشركات المصرية في الإمارة.

من جانبه، أعرب القنصل العام لجمهورية مصر العربية عن شكره وتقديره للغرفة على حفاوة الاستقبال وأشاد بجهود غرفة تجارة وصناعة الفجيرة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وأعرب عن تطلعه إلى بحث سبل التعاون المشترك في عدة قطاعات كقطاع الصناعة والأمن الغذائي بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز الشراكة بين مجتمعَي الأعمال في البلدين.

وأشاد بالدور الذي تؤديه مجالس الفجيرة، لاسيما مجلس سيدات أعمال الفجيرة في دعم وتمكين المرأة.

وجرى عقد لقاءات مباشرة بين ممثلي الجهات الحكومية والشركات بالإمارة والوفد المصري قدموا خلالها سلسلة من العروض التوضيحية والمرئية التي سلطت الضوء على أبرز مقومات البيئة الاستثمارية في الفجيرة، وحزمة الفرص الواعدة والتسهيلات المتاحة أمام المستثمرين الأجانب في مختلف القطاعات الحيوية، أبرزها قطاع الطاقة والصناعة والتعدين والموارد الطبيعية والامن الغذائي وغيرها.