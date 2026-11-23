أبوظبي في 23 نوفمبر / وام / أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الشيخ زايد، المقام في منطقة الوثبة بأبوظبي، عن المزيد من المفاجآت والعروض المتميزة التي ستقدمها للاحتفال بعيد الاتحاد الـ 55 لدولة الإمارات ، وذلك على مدار 5 أيام متواصلة خلال الفترة من 1 إلى 5 ديسمبر المقبل، ببرنامج استثنائي يتضمن عروضاً جوية بمشاركة 5 آلاف طائرة درون، التي ستقدم لوحات فنية تضيء بها السماء بهجة بعروض تراثية وعالمية، وذلك إلى جانب الألعاب النارية، وقافلة تراثية تجسد أصالة الموروث الإماراتي، فضلاً عن مئات السحوبات على الجوائز والهدايا، في احتفالات وطنية كبرى تجمع بين الإبهار البصري والتراث والثقافة والترفيه، وتعكس مشاعر الفخر والاعتزاز بمسيرة الاتحاد وإنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتتصدر عروض طائرات الدرون والألعاب النارية المشهد الاحتفالي، حيث تقدم 5 آلاف طائرة درون عروضاً جوية استثنائية في سماء الوثبة، ترسم من خلالها تشكيلات ولوحات ضوئية تعبر عن المناسبة الوطنية، فيما تضيء الألعاب النارية سماء المهرجان على مدار خمسة أيام متواصلة، في مشاهد بصرية تجمع بين الألوان والمؤثرات الضوئية والموسيقى، لتمنح الزوار تجربة احتفالية مميزة طوال فترة الاحتفالات.

وتتواصل مظاهر الاحتفال من خلال برنامج متنوع من العروض الفنية والتراثية، بمشاركة أكثر من 960 مؤدياً ومشاركاً، يقدمون العرض الرئيسي "لوحة الاتحاد" في خمسة مشاهد فنية متتابعة، تمزج بين التراث الإماراتي والفنون العالمية والمؤثرات الصوتية والإضاءة والليزر وحركة نافورة الإمارات، في لوحة فنية متكاملة تجسد قيم الوحدة والتلاحم والتنوع الثقافي، وتعكس المكانة التي وصلت إليها دولة الإمارات بوصفها ملتقى عالمياً للحضارات والثقافات.

ويجمع العرض الرئيسي بين عناصر الإبهار البصري والأداء الفني الحي، في تجربة تحتفي بتاريخ الاتحاد وقيمه الراسخة، وتبرز روح الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية، من خلال مشاهد فنية تقدم للجمهور تجربة احتفالية تتناسب مع أهمية المناسبة الوطنية.

وتشهد الاحتفالات تنظيم مسيرة "قافلة الاتحاد" التراثية، بمشاركة الخيول والإبل والفرق الشعبية والدولية والعروض الجوالة، حيث تضم 10 خيول مزينة بألوان العلم الإماراتي، و15 ناقة تجسد قافلة الأسرة الإماراتية، إلى جانب 13 فرقة دولية ومجموعات كرنفالية، في مشهد احتفالي يعكس أصالة الموروث الإماراتي وتنوع الثقافات المشاركة في المهرجان.

وتقدم القافلة التراثية للزوار تجربة تعيد إحياء جوانب من الحياة الإماراتية الأصيلة، وتبرز المكانة التاريخية للإبل والخيول في المجتمع الإماراتي، ضمن أجواء تجمع بين المظاهر التراثية والاحتفالات الوطنية، وتتيح للأجيال الجديدة التعرف إلى جوانب من الموروث الشعبي في قالب ترفيهي وثقافي.

كما تشمل الفعاليات مسيرة "فوانيس الاتحاد"، والعروض الثقافية والتراثية في أجنحة المهرجان، والأنشطة التفاعلية المخصصة للعائلات والأطفال، إلى جانب توزيع الأعلام والأوشحة الوطنية، والأغاني واللوحات الفنية التي تضفي مزيداً من الأجواء الوطنية على الاحتفالات.

وفي إطار مشاركة الجمهور فرحة عيد الاتحاد، يشهد مهرجان الشيخ زايد تنظيم مئات السحوبات على الجوائز والهدايا، تشمل الهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية وتذاكر السفر والإقامات الفندقية والقسائم الشرائية وباقات كبار الشخصيات وبطاقات الألعاب، ضمن برنامج احتفالي حافل بالمفاجآت، مع تنظيم سحوبات يومية طوال فترة الاحتفالات، يتخللها سحب خاص على سيارة يوم 2 ديسمبر، بالتزامن مع عيد الاتحاد الـ55 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتضيف السحوبات والجوائز أجواء من التشويق والتفاعل مع الجمهور، وتمنح الزوار فرصاً للفوز بهدايا متنوعة، في إطار حرص المهرجان على تقديم تجربة احتفالية متكاملة تجمع بين الترفيه والفعاليات الثقافية والتراثية والمشاركة المجتمعية.

وتشارك الأجنحة الدولية والوطنية في احتفالات عيد الاتحاد، حيث يستقبل المهرجان زواره في أجواء تعكس قيم التسامح والتعايش والانفتاح التي تتميز بها دولة الإمارات، فيما تبرز الأجنحة الوطنية جوانب من التراث الإماراتي الأصيل والإنجازات التنموية والمبادرات المجتمعية، بما يعزز حضور المهرجان وجهة عائلية وثقافية متكاملة خلال عطلة عيد الاتحاد.

وتشهد مسارح الأجنحة عروضاً شعبية وفنية وثقافية متنوعة، بما يضفي مزيداً من الأجواء الاحتفالية، ويمنح الجمهور فرصة الاستمتاع بتجارب متجددة تعكس التنوع الثقافي والحضاري الذي يجمعه مهرجان الشيخ زايد في مكان واحد.

ويقدم مهرجان الشيخ زايد، من خلال هذا البرنامج الحافل، تجربة احتفالية متكاملة تجمع بين العروض الجوية والألعاب النارية والفنون العالمية والفعاليات التراثية والأنشطة العائلية والسحوبات على الجوائز والهدايا، بما يجعل منطقة الوثبة وجهة رئيسية لاستقبال المواطنين والمقيمين والسياح خلال احتفالات عيد الاتحاد الـ55.

وتجسد الاحتفالات رسالة المهرجان في المحافظة على الموروث الإماراتي الأصيل، وتعزيز التواصل بين الثقافات والشعوب، والاحتفاء بمسيرة دولة الإمارات وإنجازاتها، وسط أجواء وطنية تعبر عن روح الاتحاد وقيم التلاحم والانتماء، وتمنح مختلف أفراد الأسرة فرصة الاستمتاع بخمسة أيام من الفعاليات والتجارب الاستثنائية.